Valsts augstākajos karoga mastos tiek pacelti karogi
Sveicot iedzīvotājus Lāčplēša dienā un Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā, šonedēļ valsts augstākajos torņos tiek pacelti valsts karogi, informē VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC). Simboliski, ka kā pirmo no visiem karogiem, kas plīvos sakaru torņos, Lāčplēša dienā pacels Valmierā un to paveiks LVRTC darbinieks, kurš ir arī Zemessardzes 22. Kaujas nodrošinājuma bataljona zemessargs.
Vidzemē karogi līdz pat 19.novembrim rotās Viesītes un Cesvaines torņus. Latgalē karogi plīvos LVRTC torņos Daugavpilī, Rēzeknē, Viļānos, Preiļos un Līvānos, savukārt Kurzemē - virs Tukuma torņa, Liepājā un Ventspilī. Karogs tiks pacelts arī LVRTC tornī Jelgavā. Tāpat karogs plīvos arī Rīgā – vienīgajā pilsētas vēsturiskajā centrā esošajā sakaru tornī Ērgļu ielā. 18.novembra rītā karogs tiks pacelts Rīgas radio un televīzijas tornī Zaķusalā.
Karogu pacelšana valsts augstākajos karoga mastos kļuvusi par skaistu tradīciju, ko LVRTC īsteno 18.novembrī un 4.maijā. Tradīcija aizsākta 2014.gadā, kad pirmo reizi Zaķusalas TV tornī - 368m augstumā – tika pacelts 3x6 metrus plašs valsts karogs. Četrus gadus vēlāk LVRTC aprīkoja ar karoga mastiem un izgaismojumu arī citus savus augstākos torņus.
TV tornim Zaķusalā un citiem LVRTC torņiem ir savs karoga stāsts. Padomju okupācijas gados, kad tornis tika uzcelts, darbiniekiem tika dota komanda pacelt tornī padomju Latvijas karogu. Darbinieki, kam tas bija uzticēts, atteicās to darīt ar vārdiem: «Ja nav sarkanbaltsarkanais, lai nav nekāds!» Tā padomju Latvijas karogs torni netika pacelts, lai gan, jau projektējot torni, tajā tika paredzēts karoga masts. Pirmo reizi karogs tornī plīvoja 28 gadus pēc tā darbības uzsākšanas. Šogad decembrī aprit 40 gadi kopš Zaķusalas tornis uzsāka TV un radio signāla pārraidi iedzīvotājiem.
Rīgā, Ērgļu ielā atrodas vienīgais galvaspilsētas vēsturiskajā centrā esošais sakaru tornis. Simboliski, ka padomju okupācijas gados šajā vietā atradās tā saucamie “radio zāģi” - iekārtas, kuru uzdevums bija traucēt un slāpēt rietumu raidstaciju signālus Aukstā kara laikā. Taču visaugstāk virs jūras līmeņa Latvijā karogs svētkos plīvo Cesvainē. Tas tādēļ, ka Cesvaines radio un televīzijas tornis atrodas teju 200m virs jūras līmeņa un arī pats tornis ir 204m augsts.
Karogu pacelšanu torņos veic LVRTC inženieri un augstkāpēji, kuri ikdienā nodrošina TV un radio, kā arī datu pārraides infrastruktūras veidošanu un uzturēšanu. Karoga pacelšana katrā tornī ir atšķirīga un to ietekmē gan torņa būve, gan karoga masta novietojums, gan laikapstākļi konkrētajā vietā. Vienā tornī tas aizņem nepilnu stundu, bet citā – trīs stundas. Tomēr pacelšanu nereti ietekmē laikapstākļi, jo darbs augstumā nav iespējams, ja vēja ātrums pārsniedz 12 metrus sekundē vai ir citi apstākļi, kuru dēļ darbs augstumā nav drošs, piemēram, stiprs apledojums. Nereti tikai ierodoties uz karoga pacelšanu, LVRTC speciālisti saprot, vai tā būs iespējama.
Karogu pacelšana LVRTC torņos (iespējamas izmaiņas, ja hidrometeoroloģiskie apstākļi neļaus veikt darbus augstumā):
- 11. novembris – Valmiera, Sigulda, Sabile
- 12. novembris - Jelgava
- 13. novembris - Tukums, Rīga, Ērgļu iela, Viesīte, Viļāni, Līvāni , Preiļi
- 14. novembris - Cesvaine, Daugavpils, Rēzeknes, Liepāja, Ventspils.
- 18.novembris – Rīgas radio un televīzijas tornis Zaķusalā