Noskaidrotas jaunas ziņas par jauniešu grupējumu, kas Rīgas centrā piekāva ārzemnieku
Vienam no jauniešiem, kas 22. oktobra vakarā, Rīgas centrā uzbruka ārzemniekam draud cietumsods, norāda "Degpunktā". Tāpat likumsargi ziņo, ka video iemūžinātais vīrietis tovakar nebija jauniešu grupējuma vienīgais upuris.
Jau ziņots, ka 22. oktobra vakarā jauniešu bariņš Rīgas centrā uzbruka kādam ārzemniekam - viens no jauniešiem veica spērienu vīrieša galvas rajonā, pēc kā vīrietis saļima. Bet vēlāk kāds cits grupējuma dalībnieks guļošajam vīrietim iespēra un nozaga viņam maku un telefonu.
Vairāki notikuma aculiecinieki nepalika vienaldzīgi un pēc notikušā steidzās vīrietim palīgā, kā arī izsauca likumsargus. Ierodoties notikuma vietā, likumsargi noskaidroja, ka cietušais bija kāds Vācijas pilsonis. Rīgas pašvaldības policisti vīrieti iztaujāja par notikušo, tomēr viņš īsti palīdzēt viņiem nespēja. "Es neko neatceras," policistiem atbildēja cietušais. Tikmēr jaunieši, kas vīrietim palīdzēja, paskaidroja, ka vīrietis tika aplaupīts.
Pašvaldības policija varmākas, kas atradās netālu no notikuma vietas, notvēra uz karstām pēdām. Sākotnēji likumsargiem izdevās aizturēt vienu jaunieti, kamēr viņa biedri metās bēgt. Tomēr arī viņi pēc neilga laika tika aizturēti. Pēc aizturēšanas, viena jaunieša mēteļa kabatā tika atrasts piekautā vācieša maks un telefons. Tomēr jaunietis taisnojās, ka neesot vainīgs - viņam mantas esot iedevis draugs.
Jāpiemin, ka abi nepilngadīgie jaunieši jau iepriekš bija nonākuši policijas redzeslokā. Saistībā ar notikušo tiesa ir piespriedusi vienam no jauniešiem ar brīvības atņemšanu nesaistītu sodu, bet otram draud apcietinājums.
Jau ziņots, ka Vācijas pilsonis tovakar nebija jauniešu grupējuma pirmais upuris. Valsts policija ziņoja, ka netālu esošajā parkā jauniešu grupējums uzbrucis arī citām personām. Pašvaldības policijas Videonovērošanas centra darbinieki pārskatīja videomateriālu ierakstus un secināja, ka abos gadījumos vainojama viena un tā pati kompānija.