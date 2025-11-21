Improvizācijas teātris "TEPAT TAGAD"
Teātra apvienība, kas veido izrādes bez scenārija un iepriekš sagatavotiem dialogiem. Mirkļa māksla, kas uzplaukst un izdziest tepat un tagad
"Mūs pašus pārsteidz tas, ko radām!" - par smalko mākslu būt improvizatoram ar "TEPAT TAGAD" sastāva dalībniekiem
Improvizācijas teātra aktieri ir mākslinieki, kuri, balstoties tikai uz mirkļa idejām un partneru piedāvājumiem, spēj radīt stāstus, varoņus un situācijas, kas dzīvo un mainās turpat skatītāju acu priekšā. Bet kā viņi jūtas tajā brīdī, kad neviens nesmejas, un vai ir viegli uzticēties saviem grupas biedriem? Uz šiem un citiem jautājumiem Jauns.lv atbildi sniedza “TEPAT TAGAD” sastāva dalībnieki.
Es ļoti mīlu kārtīgi pasmieties, tāpēc labprāt skatos komēdijas, stāvizrādes, taču nekas nestāv blakus improvizācijas teātra izrādēm. Pēc izrādes noskatīšanās paliec ar muti vaļā — kā ko tādu varēja izdomāt? Neaizmirstama pieredze! Atšķirībā no komēdiju filmām, kur aktierim jāspēlē tikai viena loma un ir zināms, ko un kad teikt un kurā brīdī izskanēs joks, improvizācijas teātra burvība slēpjas tajā, ka aktieri, uzejot uz skatuves, paši nezina, kas viņus sagaida, kādus tēlus viņi spēlēs un kurā brīdī izskanēs kāda frāze, kas skatītājiem liks smieties pilnā balsī.
Bet kā ir būt par improvizācijas tētra aktieri jeb improvizatoru, tam, kurš izklaidē citus, pašam nezinot, kā viss izvērtīsies? Man atbildi sniedza Improvizācijas teātra "TEPAT TAGAD" sastāva dalībnieki Andrejs un Armands.
Kopumā sastāvā ir seši cilvēki – Annija, Andrejs, Armands, Oskars, Ritvars un Atis. Viņi pazīst viens otru, pateicoties vietai, kur kopīgi attīsta savas prasmes — Improvizācijas teātra akadēmijai.
"TEPAT TAGAD" improvizē kopā tikai gadu, bet pašiem sastāva dalībniekiem ir vairāku gadu pieredze. Iedziļināšanās, patiesu un ikdienišķu situāciju izspēle un rotaļīgums ir tas, kas vislabāk raksturo šī improvizācijas teātra izrādes.
Grupa šogad jau novadījusi trīs izrādes Rīgā, kultūrvietā “Contakts”, bet tuvākā izrāde gaidāma 22. novembrī Liepājā, kā arī, iespējams, viena pirms Ziemassvētku laika.
Improvizatori arī labprāt gatavi uzstāties privātos pasākumos un novadīt kādā uzņēmumā, piemēram, komandas saliedēšanās aktivitātes. Ar grupu ir iespējams sazināties, rakstot sociālajā tīklā "Instagram".