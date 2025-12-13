"Ceļojums pusnaktī" pirmizrāde
12. decembrī Mihaila Čehova teātra Lielajā zālē tika aizvadīta teātra izrādes "Ceļojums pusnaktī" pirmizrāde.
FOTO: Džilindžers, Vējonis un citi kultūras mīļi Čehova teātrī apmeklē "Ceļojums pusnaktī" pirmizrādi
“Ceļojums pusnaktī” ir Jaunā gada mūzikas piepildīta izrāde par to, kā mēs bieži dzīvojam visur citur, tikai ne šodien. Mēs vai nu esam aizķērušies pagātnes atmiņās, vai dzīvojam nākotnes gaidās. Vieni pārmet sev senās kļūdas, citi gaida brīnumu kaut kad vēlāk. Taču koncerts atgādina – vienīgie patiesie brīnumi notiek tikai tagad, tagadnē.
Sižeta centrā ir kāda jauna cilvēka ceļojums laikā – no bērnības un pirmās mīlestības līdz brīdim, kad viņš ierauga sevi vecumdienās. Notikumu svārstu iekustina noslēpumaina būtne, kas mudina gan varoni, gan skatītāju atbildēt uz svarīgu jautājumu: ja tu visu laiku dzīvei saki “Nu, kādreiz…”, vai tu nepalaid garām to, kas notiek tieši tagad? “Ceļojums pusnaktī” ir vakars par drosmi dzīvot šeit un tagad. Ne vakar. Ne rīt. Tieši šodien,” saka izrādes dramaturgs Artūrs Dīcis.
Izrādes radošo ieceri vadīja režisors Mārtiņš Kalita, kurš kopā ar scenogrāfu Aigaru Ozoliņu un kostīmu mākslinieci Ilzi Vītoliņu radīja vizuāli daudzslāņainu pasauli. Kustību un skatuves ritma izjūtu veidoja horeogrāfe Liene Grava, kurai asistēja Jelizaveta Manija, savukārt izrādes gaismu partitūru veidoja Leila Muhamatgalijeva. Dramaturģisko materiālu izstrādāja Artūrs Dīcis, bet videoprojekcijas – neatņemamu izrādes sastāvdaļu – radīja Jaroslavs Kaščejevs. Muzikālo saturu un izpildījuma kvalitāti nodrošināja muzikālā vadītāja Ludmila Mogiļevska.
Mūziķi: Vladimirs Tuzovs (taustiņinstrumenti), Dmitrijs Karpovs (taustiņinstrumenti), Gidons Grīnbergs (vijole), Aleksandrs Karimovs (ģitāra), Antons Visockis (sitamie instrumenti).
Izrādē piedalās: Veronika Plotņikova, Ivans Streļcovs, Vadims Ņikolaičuks, Jūlija Berngardte, Oļegs Teterins, Beate Megija Baranovska, Ņikita Osipovs, Evilena Protektore, Anastasija Jačmenkina, Lauris Siliņš, Jelizaveta Manija, Patriks Jānis Tabaks.