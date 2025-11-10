Mārtiņi klāt! Pie Valsts policijas mašīnas jau pastaigājas gailis ar vistiņām
foto: Facebook / Valsts policija
Pie Valsts policijas mašīnas pastaigājas vistiņas un gaiļi.
Sabiedrība

Mārtiņi klāt! Pie Valsts policijas mašīnas jau pastaigājas gailis ar vistiņām

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Šodien, 10. novembrī, Latvijā tiek svinēti Mārtiņi, kas iezīmē rudens darbu beigas un ziemas sākumu. Ar skaistu bildi, sveicot tautu svētkos, ir dalījusies Valsts policija.

Mārtiņi klāt! Pie Valsts policijas mašīnas jau pas...

Bildē var redzēt, kā pie Valsts policijas mašīnas pastaigājas vistiņas, bet pa centru, lepni izrādot sevi, stāv gailis. Mārtiņdienas galvenais ēdiens ir gaiļa vai vistas cepetis, bet mēs varam nesatraukties. Valsts policija sociālajā tīklā "Facebook" raksta, ka smukais gailis Fredis netiks celts svētku galdā.

foto: Facebook / Valsts policija
Pie Valsts policijas mašīnas pastaigājas vistiņas un gaiļi.
Pie Valsts policijas mašīnas pastaigājas vistiņas un gaiļi.

Valsts policija dalījās arī ar kādu senlatviešu ticējumu: ja Mārtiņa diena ir miglaina, tad ziema būs silta un slapja. Ar citiem ticējumiem iepazīsties šeit

Tēmas

FacebookValsts policijaLaikapstākļi

Citi šobrīd lasa