Šodien 10:25
Mārtiņi klāt! Pie Valsts policijas mašīnas jau pastaigājas gailis ar vistiņām
Šodien, 10. novembrī, Latvijā tiek svinēti Mārtiņi, kas iezīmē rudens darbu beigas un ziemas sākumu. Ar skaistu bildi, sveicot tautu svētkos, ir dalījusies Valsts policija.
Bildē var redzēt, kā pie Valsts policijas mašīnas pastaigājas vistiņas, bet pa centru, lepni izrādot sevi, stāv gailis. Mārtiņdienas galvenais ēdiens ir gaiļa vai vistas cepetis, bet mēs varam nesatraukties. Valsts policija sociālajā tīklā "Facebook" raksta, ka smukais gailis Fredis netiks celts svētku galdā.
Pie Valsts policijas mašīnas pastaigājas vistiņas un gaiļi.
Valsts policija dalījās arī ar kādu senlatviešu ticējumu: ja Mārtiņa diena ir miglaina, tad ziema būs silta un slapja. Ar citiem ticējumiem iepazīsties šeit.