FOTO: spoku mednieku nodaļa? Valsts policija publicē jestras bildes Halovīna noskaņās
foto: Vasts policija
Valsts policija publicē jestras bildes Halovīna noskaņās.
FOTO: spoku mednieku nodaļa? Valsts policija publicē jestras bildes Halovīna noskaņās

Valsts policija sociālajā tīklā “Facebook” publicējusi spocīgas bildes. Tikai nesabīsties!

Halovīnu noskaņa lēnām pārņem pilsētu, iestājoties tumsai. Izrādās, arī Valsts policijas mašīnās jau kāds spokojas. Savā “Facebook” kontā policija dalījusies ar fotogrāfijām, kur redzami divi spoki saulesbrillēs.

Publikāciju daudzi novērtējuši pozitīvi — kāds komentāros raksta: “Kruta!”, bet cits piebilst, ka policijas spoks, protams, parādās tieši tad, kad saka, ka viņa tur nav.

