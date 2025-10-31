Valsts policija publicē jestras bildes Halovīna noskaņās.
Šodien 16:55
FOTO: spoku mednieku nodaļa? Valsts policija publicē jestras bildes Halovīna noskaņās
Valsts policija sociālajā tīklā “Facebook” publicējusi spocīgas bildes. Tikai nesabīsties!
Halovīnu noskaņa lēnām pārņem pilsētu, iestājoties tumsai. Izrādās, arī Valsts policijas mašīnās jau kāds spokojas. Savā “Facebook” kontā policija dalījusies ar fotogrāfijām, kur redzami divi spoki saulesbrillēs.
Valsts policija publicē jestras bildes Halovīna noskaņās.
Publikāciju daudzi novērtējuši pozitīvi — kāds komentāros raksta: “Kruta!”, bet cits piebilst, ka policijas spoks, protams, parādās tieši tad, kad saka, ka viņa tur nav.