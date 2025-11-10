Noderīgi ikdienā
Šodien 07:31
Ja Mārtiņos vēl kokos turas lapas, tad nākamgad... Kas latviešiem ir Mārtiņdiena, un kādi ticējumi ar to saistās
Mārtiņi, Mārtiņi, ziemai vaļā vārtiņi! Latviešiem Mārtiņi - 10. novembris - iezīmē rudens darbu beigas un ziemas sākumu. Ko senajiem latviešiem nozīmēja Mārtiņdiena un kādi ticējumi ar tiem saistās?
Latviešiem ar Mārtiņiem beidzas pieguļa, rudens darbu, ganu un veļu laiks, bet sākas ziemas masku gājieni un mīklu minēšana garajos tumšajos vakaros.
Mārtiņi senajiem latviešiem saistījās arī ar dažādiem laika pareģojumiem:
- Ja Mārtiņdienā sniegs uz jumtiem, varēsim izslēpoties pēc sirds patikas, jo ziema gaidāma gara.
- Ja Mārtiņos ārā jāiet gumijniekos, ir cerības uz baltiem Ziemassvētkiem, savukārt, ja kaimiņš galvā uzlicis ziemas cepuri, Ziemassvētkos jaunais kažoks būs vien jāatstāj skapī.
- Ja Mārtiņa dienā salst, tad ap Ziemassvētkiem būs silts laiks.
- Kad Mārtiņi ir cieti, tad Katrīnas un Andreji ir slapji.
- Ja Mārtiņa diena ir jauka un skaidra, tad ziemā būs liels sals.
- Ja Mārtiņa dienā sniegs uz jumtiem, būs gara ziema.
- Ja Mārtiņa diena miglaina, tad ziema būs silta.
- Skaidras mēneša naktis ap Mārtiņiem sakrīt ar skaidru siena laiku.
- Kad ap Mārtiņiem vēl kokos un krūmos redzamas zaļas lapas, tad nākamā gadā ap Vasaras svētkiem būs vēl maz zaļu lapu.
- Cik ilgi pēc Mārtiņiem kokiem vēl turas lapas, tik ilgi pēc Jurģiem nebūs vēl zāles.
- Ja Mārtiņa dienā zosis iet pa ledu, tad Ziemassvētkos viņas peldēs pa ūdeni.
Kopsakarības ar gaidāmo ziemu un nākamā gada ražu:
- Ja Mārtiņa dienā sarma kokos, būs daudz dārza augļu.
- Ja ap Mārtiņiem treknas zosis, tad nākamā gadā būs bagāta olu raža.
- Latviešu tautas ticējumi vēstī, ka Mārtiņu vakarā ir dūšīgi jādanco, lai aitām dzimst daudz jēru. Pat, ja jēru mums nav un arī nevienas aitas, kurai tie varētu piedzimt, dancošana vienmēr ir lielisks prieka un pozitīvās enerģijas avots. Tātad — izdancojamies no sirds, ar vai bez maskām, tas jau pēc pašu izvēles.
Mārtiņu vakarā ierasta bija nākotnes zīlēšana:
- Meitām tiek ieteikts pirms gulēt iešanas nomazgāt seju, bet to nenoslaucīt, jo sapnī parādīšoties nākamais vīrs ar dvieli pār plecu. Tām meitām, kurām ūdens piegāde par parādiem atslēgta, bet uz aku iet slinkums, atliek vakarā izbāzt galvu pa logu un klausīties, no kuras puses suns ries, un cerēt, ka no turienes brauks precinieks.
- Mārtiņu vakarā meitām, gulēt ejot, jāuzmet istabas vidū brunči; kas sapnī pacels, tas apprecēs.
- Mārtiņu vakarā vajag atstāt visus apģērba gabalus, kas bija to dienu mugurā, uz grīdas; kas naktī tos pacels, būs īstais brūtgāns.
- Mārtiņa vakarā priekš gulētiešanas jānomazgā sejs, bet nav jānoslauka. Pēc tam nav brīv runāt, tad naktī nāk nākamais vīrs un slauka seju.
- Mārtiņu vakarā meitas ēd siļķes galvu, kas naktī dos ūdeni dzert, tas meitas brūtgāns.
- Mārtiņu vakarā katra meita nober zemē sauju graudu, ienes istabā gaili un palaiž vaļā, - pie kuras čupiņas tas sāks ēst, tā meita pirmā apprecēsies.
- Mārtiņa vakarā meitas ar aizsietām acīm un izplestām rokām skrejot uz sētu un ķerot sētas mietus. Cik roku starpā paliekot sētas mietu, tik gadu vēl jāgaidot uz preciniekiem.
- Mārtiņu vakarā vajaga trīs reizes skaitīt: "Svētais Mārtiņ, atminies, ko es šonakt vēlējos, redzēt savu mīļāko, paša Dieva izredzēto."