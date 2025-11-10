Tenerifē bīstami viļņi ierāvuši okeānā tūristus. Ir bojāgājušie. VIDEO
Sestdien, 8. novembrī, kad Tenerifē bija izsludināts laikapstākļu brīdinājums, vairāki cilvēki tika ierauti Atlantijas okeānā un gāja bojā.
Varas iestādes ziņo par trīs mirušajiem un vismaz 15 ievainotiem. Pirmais bīstamais incidents notika pie "Roque de Las Bodegas" pludmales Tagananas ciematā, kur spēcīgs vilnis ierāva ūdenī sešus franču tūristus. Glābšanas dienesti uz notikuma vietu nekavējoties nosūtīja glābēju helikopteru un divas neatliekamās palīdzības automašīnas.
Viena sieviete ar vidēji smagām traumām tika nogādāta Candelaria universitātes slimnīcā. Tāpat tika hospitalizēti četri citi, kuri notikušajā guva mazāk nopietnas traumas. Saskaņā ar vietējās policijas sniegto informāciju, grupa bija ignorējusi aizsargbarjeru, kas bija uzstādīta kā drošības pasākums sakarā ar bīstamiem jūras apstākļiem.
Vēlāk tajā pašā dienā, plkst. 14.02, glābšanas dienesti ziņoja, ka netālu no "El Cabezo" pludmales "El Médano" atrasts vīrieša līķis. Glābēji mēģināja upuri atdzīvināt, taču viņš tika pasludināts par mirušu notikuma vietā. Civilā gvarde ir uzsākusi izmeklēšanu, lai noteiktu viņa nāves apstākļus.
Stundu vēlāk, ap plkst. 15.00, spēcīgs vilnis pāršalca "Puerto de la Cruz" molu, ieraujot okeānā desmit cilvēkus. Apkārtējie un vietējie policisti nekavējoties traucās viņiem palīgā, taču kādu sievieti glābt neizdevās - viņai bija apstājusies sirds un, neskatoties uz mediķu centieniem, sieviete gāja bojā. Trīs citi cilvēki notikušajā guva smagas traumas, četri – vidēji smagas, bet divi cieta vieglāk. Visi tika nogādāti tuvākajās ārstniecības iestādēs.
Ceturtais nopietnais incidents notika plkst. 16.42, kad okeānā "Charco del Viento" iegāzās kāds vīrietis. Glābējiem ar helikoptera palīdzību izdevās viņu nogādāt krastā, "Santa Cruz de Tenerife" ostā, tomēr mediķiem viņa dzīvību neizdevās izglābt.
Pēc šo traģisko notikumu virknes Kanāriju salu ārkārtas koordinācijas centrs izdevis stingru brīdinājumu, aicinot iedzīvotājus un apmeklētājus neapmeklēt molus un ievērot visstingrākos drošības pasākumus. Saskaņā ar organizācijas "Canarias, 1.500 KM de Costa" datiem, šogad Kanāriju salās noslīkuši 54 cilvēki, kas ir par diviem cilvēkiem mazāk nekā analogā periodā 2024. gadā.