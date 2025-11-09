Ar Francijas Nacionālo ordeni mākslā un literatūrā godalgoti trīs Latvijas kultūras darbinieki
Ar Francijas Nacionālo ordeni mākslā un literatūrā godalgoti trīs Latvijas kultūras darbinieki - mākslas muzeja "Rīgas birža" Ārzemju dekoratīvi lietišķās mākslas kolekcijas glabātāja Baiba Uburģe, bijušais Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs Juris Dambis un Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) rektors Kristaps Zariņš, informēja Francijas vēstniecība.
Uburģe saņēmusi ordeni par nozīmīgu ieguldījumu Francijas mākslas popularizēšanā Latvijā un sadarbības veicināšanā ārzemju mākslas jomā. Viņa īstenojusi projektus ar tādiem Francijas muzejiem kā Orsē muzejs, Pompidū centrs un Pikaso muzejs Antibā, kā arī rosinājusi izstādes par Sevras porcelānu un Senās Ēģiptes kultūru, kuru laikā Latvijā viesojās franču ēģiptologi Žans Leklāns un Alēns Zivī.
Vēstniecībā norāda, ka Uburģes vadītās iniciatīvas stiprinājušas ilgstošas Francijas un Latvijas partnerattiecības mākslas jomā. Kopš 2024. gada viņa ir arī dizaina un lietišķās mākslas vēstures lektore Latvijas Mākslas akadēmijā.
Dambis, kurš ir Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes dibinātājs un tās direktors no 1989. līdz 2024. gadam, apbalvots par mūža ieguldījumu kultūras mantojuma aizsardzībā un Francijas un Latvijas sadarbības stiprināšanā šajā jomā.
Vēstniecībā skaidro, ka viņa vadībā Latvijas kultūras mantojuma aizsardzības sistēma attīstījās, iedvesmojoties no Francijas modeļa. 1995. gadā Dambis ieviesa Latvijā Eiropas kultūras mantojuma dienas, kas aizsākušās Francijā 20. gadsimta 80. gados. Viņš aktīvi darbojies UNESCO Pasaules kultūras mantojuma aizsardzības konvencijas īstenošanā un devis būtisku ieguldījumu Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanā.
Savukārt LMA rektors Zariņš godalgots ar ordeni par ieguldījumu mākslas izglītības attīstībā un starptautiskās sadarbības stiprināšanā ar Franciju. Viņa vadībā akadēmija uztur ciešas saiknes ar vairākām Francijas mākslas augstskolām. Sadarbība īstenota semināros, konferencēs, izstādēs un studentu apmaiņās, tostarp Sentetjēnas Starptautiskajā dizaina biennālē. Zariņa vadībā LMA piedalās projektos "EU4ART" un "EuroFabrique", kas uzsākts Francijas prezidentūras Eiropas Savienībā laikā un 2028. gadā notiks arī Latvijā.
Mākslas un literatūras ordenis ir Francijas goda apbalvojums, ko 1957. gadā iedibināja Kultūras ministrija. To piešķir personībām, kuru radošais darbs vai ieguldījums mākslas un literatūras jomā veicina šo nozaru prestižu Francijā un pasaulē.