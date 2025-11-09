FOTO: Liepājas koncertzāle “Lielais dzintars” vērienīgi atzīmē desmitgadi

Liepājas koncertzāle “Lielais dzintars” vērienīgi atzīmē desmitgadi
Ar diviem monumentāliem koncertiem un klausītāju vētrainām stāvovācijām nedēļas nogalē sagaidīta Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” desmitgade. Svinību festivāla kulmināciju vainagoja Arnoda Šēnberga romantiskā oratorija “Gurres dziesmas”, kas uz vienas skatuves apvienoja vairāk nekā 250 profesionālu mūziķu – piecus solistus, lielu jaukto kori, trīs vīru korus un grandiozu orķestri. Šis notikums bija arī viens no nozīmīgajiem pieturpunktiem Eiropas kultūras galvaspilsētas “Liepāja 2027” programmā.
“Gurres dziesmas” tika izvēlētas ar vēlmi sniegt klausītājiem kaut ko majestātisku, monumentālu, skaistu un tīru, kas dod stiprinājumu šajā sarežģītajā pārmaiņu laikā. Šis kolosālā mēroga darbs ir arī liels izaicinājums. Opuss līdz šim Latvijā izskanējis tikai divas reizes, kas šos abus koncertus Liepājā liek uzskatīt gluži par vēsturiskiem notikumiem.
Apjomīgā skaņdarba īstenošana tika uzticēta lietuviešu diriģentam Modestam Pitrenam (Modestas Pitrenas), kurš intervijā Latvijas Radio 3 “Klasika” to raksturoja šādi: “Šis darbs ir visas cilvēces mantojums. Viens no retajiem, kuru kā mūsu ģenētisko kodu varam sūtīt uz citām galaktikām un kā mūsu civilizācijas atspulgu. Tajā ietverti visi stili – no barokāla skanējuma, caur Mālera “Urlicht” jeb Pirmgaismu līdz vāgneriskai reāli neeksistējošas pārcilvēcīgas mīlestības apoteozei, kas mājo tikai mūsu idejās un sapņos. Un vēl tā ir ļoti komplicēta partitūra, kurai veltīti daudzi gadi.”
Diriģenta vadībā apvienojās Valsts akadēmiskais koris “Latvija”, Rīgas Projektu koris, Igaunijas Nacionālais vīru koris, Liepājas Simfoniskais orķestris un Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris. Savukārt Toves un karaļa Valdemāra spēcīgās mīlas stāstu klausītājiem uzbūra tumsnēji daiļās un mirdzošās balss īpašniece Magdalēna Anna Hofmane (Magdalena Anna Hofmann) un Latvijas publikai pazīstamais amerikāņu operdziedātājs Korbijs Velčs (Corby Welch). Viņiem pievienojās Frankfurtes operas soliste Zanda Švēde (Mežadūja), viens no vadošajiem Latvijas Nacionālās operas solistiem Mihails Čuļpajevs (Nerrs Klauss), un Vācijā un Latvijā ievērojamus panākumus guvušais basbaritons Olivers Cvargs (Oliver Zwarg), kam tika uzticēta zemnieka un stāstnieka loma.
Klausītāji izdzīvoja stāstu par karaļa Valdemāra un viņa mīļotās Toves skaisto mīlestību, kurai pienāk traģiskas beigas. Karaliene Helviga, greizsirdības apmāta, pasūta Toves nāvi. Valdemārs izmisuma lēkmē nolād Dievu, izraisot pārdabisku izrēķināšanos, jo pats tiek nolādēts klejot kopā ar spoku armiju. Rītausmai austot, visu vainago elpu aizraujošs un atpestījošs kora un simfoniskā orķestra saullēkts, skaistākais kāds vien iespējams.
Oratorijas noslēdzošā saullēkta apburti, klausītāji mūziķiem veltīja nerimstošus aplausus, “bravissimo!” un absolūtas sajūsmas izsaucienus vairāku minūšu garumā.
Koncertu “Šēnberga “Gurres dziesmas”. Jubilejas svinības” organizēja SIA “Lielais Dzintars”. Tas tika īstenots programmas “Liepāja 2027” projekta “Dižie Lielajā dzintarā” ietvaros, izmantojot Kultūras ministrijas, Liepājas valstspilsētas pašvaldības, Dienvidkurzemes un Kuldīgas novadu piešķirto finansējumu. Atbalsta: Valsts kultūrkapitāla fonds, fonds “Uniting”, “Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle”, “Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle”, Austrijas vēstniecība Latvijā, Latvijas Radio 3 un kafejnīca “Čello”.