Pēc Kariņa lidojumu skandāla valdība plāno uzlabot ar komandējumiem saistīto izdevumu atlīdzināšanas kārtību

Tāpat ziņots, ka iepazinies ar trauksmes cēlēja ziņojumu, Augstākās tiesas (AT) priekšsēdētājs Aigars Strupišs ierosinājis pārbaudi, vai ir pamats ģenerālprokurora Jura Stukāna atlaišanai. Ziņojumu rakstījusi Kariņa lidojumu lietas bijusī uzraugošā prokurore Viorika Jirgena. Vienlaikus AT plēnums, izvērtējot pārbaudes rezultātus, nesaskatīja pamatu atlaist no amata ģenerālprokuroru Stukānu.