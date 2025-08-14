Medijs: Kariņa lidojumu lietā apsūdzība celta bijušajam Valsts kancelejas vadītājam Citskovskim
Bijušā Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) "lidojumu lietā" prokuratūra cēlusi apsūdzību bijušajam Valsts kancelejas vadītājam Jānim Citskovskim, norāda Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums "Panorāma".
Pēc neoficiālas informācijas, Citskovskim apsūdzība celta par iespējamu iepirkuma procedūras pārkāpumu, proti, saņemot premjera biroja lūgumu organizēt lidojumu ar privātlidmašīnu, viņam vajadzējis atteikt šādu iespēju un vispirms aicināt sakārtot dokumentus, kas ļautu izmantot privātos reisus. Ģenerālprokuratūra pagaidām neatklāj, cik ilgi vēl tiks vērtēti lietas materiāli un kad lieta varētu nonākt tiesā.
Prokuratūra norāda, ka apsūdzība celta par "amata pienākumu nepildīšanu, kas izraisīja smagas sekas". Vienlaikus prokuratūrā apliecināja, ka pati persona otrdien ir iepazīstināta ar apsūdzību. Prokuratūrā gan nekomentēja, vai šajā lietā tiek vērtēta iespējama apsūdzību celšana vēl citām personām.
Kriminālprocesu virza Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūra. Patlaban lietā izmeklēšana tiek turpināta, tāpēc prokuratūra plašākus komentārus nesniedz.
Citskovskis otrdien norādīja, ka neesot redzējis prokuratūras preses paziņojumu un šobrīd viņš neko nevarot komentēt. Vaicāts, vai bijis prokuratūrā uz apsūdzības uzrādīšanu, viņš atbildēja, ka esot iepriekš bijis pie likumsargiem uz daudzām darbībām un liecību sniegšanu. "Man jāredz, ko prokuratūra izplatījusi. Es šobrīd nevaru neko..." piebilda Citskovskis.
Vēlreiz lūgts precizēt, vai viņam nav zināms, vai apsūdzība ir celta viņam vai kādai citai personai, Citskovskis atbildēja: "Tas jums jāprasa prokuratūrai, tā labāk nokomentēs, par ko ir runa."