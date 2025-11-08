Jēkabpils aizsargdambja pabeigšanu atzīmēs Lāpu gājienā
Jēkabpilī ir pabeigta un oficiāli nodota ekspluatācijā Daugavas kreisā un labā krasta aizsargdambja pārbūve, kas ne tikai aizsargās pilsētu no plūdiem, bet arī piedāvās iedzīvotājiem jaunas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Projekta noslēguma svinības un lāpu gājiens notiks 11. novembrī, pulcējot valsts un pašvaldības pārstāvjus, kā arī iedzīvotājus.
20. oktobrī noslēdzās Jēkabpils pilsētas aizsargdambja pārbūves darbi, kas tika uzsākti 2023.gada 22.oktobrī. Savukārt 2025. gada 30. oktobrī objekts “Jēkabpils pilsētas aizsargdambja (uzbēruma) pārbūve” tika oficiāli pieņemts ekspluatācijā. Pārbūves laikā veikti nozīmīgi darbi:
* Daugavas kreisā krasta aizsargdambja pārbūve 5,2 kilometru garumā. Slapjā nogāze nostiprināta ar hidrobetonu un dolomīta akmeņu krāvumu. Veikta aizsargdambja aizsargsienu pārbūve un izbūve. Pārbūvēti inženiertīkli un izbūvēta drenāžas sistēma aizsargdambja sausajā nogāzē. Izbūvētas pretplūdu sistēmas. Pārbūvētas esošās un izbūvētas jaunas kāpnes. Atjaunots Pļaviņu ielas ceļa segums. Izbūvēts panduss un uzstādīti labiekārtojuma elementi.
* Daugavas labā krasta aizsargdambja pārbūve 1,2 kilometru garumā – izbūvētas pretplūdu sistēmas;
* Izbūvēta pretplūdu "zaļā" un "zilā" infrastruktūra – Daugavas kreisā krasta aizsargdambja slapjajā nogāzē izbūvēti fitoremediācijas lauki, mitrzeme un labiekārtota teritorija, lai cilvēki šajās vietās varētu arī pavadīt savu brīvo laiku.
Pēc veiktajiem pārbūves darbiem aizsargdambis ne tikai pasargās Jēkabpils pilsētu no plūdiem, bet kalpos arī kā pievilcīga brīvā laika pavadīšanas vieta iedzīvotājiem.
Būvdarbus veica ģenerāluzņēmējs SIA „Jēkabpils PMK” (lielākie apakšuzņēmēji - SIA “Ošukalns” un SIA “Vidzemes būvnieks”), būvuzraudzību nodrošināja SIA “Firma L4”, būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību - VSIA “Meliorprojekts”.
11. novembrī pulksten 13:00 Jēkabpilī, Viestura ielas un Pļaviņu ielas krustojumā, pie Daugavas aizsargdambja notiks projekta atklāšana, piedaloties valsts atbildīgo institūciju, pašvaldības un būvnieku pārstāvjiem.
Savukārt 11. novembrī pulksten 17:10 par godu Daugavas aizsargdambja projekta noslēgumam Jēkabpilī tradicionālais lāpu gājiens sāksies pie Strūves parka (uz aizsargdambja) un virzīsies pa dambi uz Kļavu ielu, pāri tiltam pār Daugavu uz Rīgas ielu. Gājiens noslēgsies ar svinīgo piemiņas brīdi pie pieminekļa “Kritušiem par Tēviju”. Lāpu gājienam aicināts pievienoties ikviens, lai godinātu Latvijas brīvības cīnītājus.