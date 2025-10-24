Pašreiz jaunieši gatavo pirmo talkas kārtu, kas notiks šīs nedēļas nogalē – 25. un 26. oktobrī.
Divi jaunieši nopērk skeitparku Jēkabpilī - talkā aicina tos, kuri palīdzētu demontēt vecās konstrukcijas
Jēkabpils novada pašvaldība ir nodevusi Mežaparka skeitparka konstrukciju diviem vietējiem jauniešiem, kuri plāno to atjaunot un aicina iedzīvotājus piedalīties talkā, lai kopīgi atjaunotu skeitparku nākotnē. Darbi tiks veikti četros posmos, sākot no demontāžas līdz pilnīgai montāžai jaunajās telpās, informē medijs Jekabpilslaiks.lv.
Reģionālais medijs Jekabpilslaiks.lv ziņo, ka septembra beigās Jēkabpils novada pašvaldība izsolīja Mežaparkā esošo skeitparka konstrukciju, kuru iegādājušies divi vietējie jaunieši. Viņi apņēmušies atjaunot skeitparku, lai Jēkabpils iedzīvotāji to varētu izmantot arī turpmāk.
Pašreiz jaunieši gatavo pirmo talkas kārtu, kas notiks šīs nedēļas nogalē – 25. un 26. oktobrī. Ikviens, kas vēlas iesaistīties, tiek aicināts pievienoties, īpaši noderēs tie, kuri varēs atnest šādus instrumentus:
- akumulatora skrūvgriežus;
- dažāda veida griežamās ierīces (fleksis, zobenzāģi, ribzāģi);
- vadu instrumentus – būs pieejams ģenerators;
- laužņus, āmurus un citus rokas rīkus.
Talkas dalībniekus sagaidīs arī silta maltīte – uz ugunskura gatavota zupa, kartupeļi un desiņas. Turklāt jaunieši sola īpašas priekšrocības skeitparka lietošanā tiem, kas piedalīsies talkā.
Skeitparka atjaunošanas process sadalīts četros posmos:
- Demontāža un sagatavošana transportēšanai – konstrukciju izjaukšana, materiālu šķirošana un sagatavošana pārvadāšanai.
- Pārvietošana uz jaunajām telpām – konstrukciju transportēšana bez telpu pielāgošanas.
- Telpu pielāgošana – sagatavošana skeitparka uzstādīšanai, ieskaitot seguma, sienu un komunikāciju nodrošināšanu.
- Skeitparka montāža – konstrukciju metināšana un apstrāde, apakšklāja uzstādīšana, pirmās klāja kārtas ieklāšana un galvenā seguma uzlikšana.