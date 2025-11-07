Ģ. Eliasa muzejā būs skatāma Ineses Brants porcelāna darbu izstāde “Piena ceļš”
No 15. novembra līdz 2026. gada 1. februārim Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā būs apskatāma Ineses Brants porcelāna darbu izstāde “Piena ceļš”. Izstādes atklāšanas pasākums notiks 13. novembrī plkst. 17 Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā.
Māksliniece atzīst, ka izstādē apvienojas trīs viņas iemīļotu tēmu interpretācijas: vēsturiskā fotogrāfija, rotaļa ar veciem priekšmetiem un izšuvumi. “Šīs tēmas dod iespēju radīt darbus, kuros atklājas mana nepieredzētā laika dimensijas. Tās ir bērnības atmiņas un paradoksālā veidā arī atmiņas par laiku pirms manis. Kas mūs var vienot ar pagājušo laiku cilvēkiem, kad viss izgaist laikā un telpā? Kas pasaulē ir mūžīgi nemainīgs, kas pastāvēja toreiz un pastāv tagad? Tam jābūt kaut kam tik stabilam un pašsaprotamam, kā piena garša bērnībā. Mana atbilde – tās ir zvaigznes debesīs. Tas ir lielais PIENA CEĻŠ, ko mēs šodien varam vērot novembra debesīs. Skatoties zvaigznēs, es zinu, ka uz Piena ceļu raudzījās arī mūsu vectētiņi un vecmāmiņas, mūsu brīvības cīnītāji un pirmās Latvijas brīvvalsts ļaudis.”
Izstādes darbos skatītājiem būs iespēja iepazīt vairākas mākslinieces radītas darbu sērijas, kas savieno vēsturi, atmiņu un porcelāna meistarību.
“Latvju maršs” – veltījums Latvijas brīvības cīnītājiem
Sērijā “Latvju maršs” Inese Brants godina Latvijas brīvības cīnītājus un valsts neatkarības sargus. Porcelāna šķīvju virsglazūras apgleznojumos izmantotas Latvijas pirmās brīvvalsts laika pūtēju orķestru fotogrāfijas no 12 Latvijas muzeju krājumiem. Darbos apvienota digitālā apstrāde, dekolu kolāžas, rokas zīmējums, gleznojums un zeltījums, radot spēcīgu vēsturisku un emocionālu saikni ar Latvijas neatkarības laiku.
“Vecmāmiņas glamūrs” – atmiņu rotaļa ar seniem priekšmetiem
Mini instalāciju sērijā “Vecmāmiņas glamūrs” māksliniece pievēršas atmiņu gaistošajai dabai un lietu sentimentālajai vērtībai. Porcelāna priekšmeti un rūpīgi atlasīti senlietu motīvi veido stāstu par bērnības atmiņām, sievišķīgo estētiku un pagātnes elpu. Darbos izmantotas trompe-l’oeil un iluzionisma tehnikas, radot optiskas ilūzijas un rotaļīgu dialogu starp reālo un iztēloto.
“Izšuvumi porcelānā” – tautas mākslas iedvesma
Sērijā “Izšuvumi porcelānā” Inese Brants iedvesmu smēlusies Latvijas muzeju krājumos sastaptajos dvieļu izšuvumu motīvos un 19.–20. gadsimta mijas jūgendstila priekšmetos. Māksliniece ar porcelāna apgleznojuma tehnikām interpretē rokdarbu smalkumu un sievietes iekšējās pasaules spēku, radot darbus, kuros tradicionālais pārtop mūsdienīgā formā.
Izstāde “Piena Ceļš” aicina skatītājus doties laika un atmiņu ceļojumā, kur porcelāns kļūst par tiltu starp pagātni un tagadni, starp zvaigžņu gaismu un cilvēka atmiņām.