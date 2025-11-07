Iespējams, OCTA nāksies iegādāties arī skeitbordistiem
Satiksmes ministrija (SM) ir izstrādājusi un nodevusi saskaņošanai grozījumus Ceļu satiksmes noteikumos par obligātās civiltiesiskās atbildības (OCTA) apdrošināšanas nepieciešamību dažādiem citiem mikromobilitātes rīkiem, tostarp monoriteņiem, skrituļdēļiem un citiem elektriskiem sporta rīkiem.
SM ieskatā tas palielinātu atbildību un nodrošinātu atlīdzību negadījumu gadījumā, vienlaikus mazinot konfliktus ar citiem satiksmes dalībniekiem, liecina informācija Tiesību aktu portālā.
Ministrijā atzīmē, ka Saeima trešajā lasījumā ir atbalstījusi grozījumus Ceļu satiksmes likumā, kas tostarp paredz, ka atkarībā no divu riteņu braucamrīka tehniskajiem parametriem velosipēdam līdzīgie braucamrīki tiek sadalīti trijās grupās ar atšķirīgu regulējumu dalībai satiksmē.
Līdz šim likumā bija vienota definīcija visiem velosipēdiem ar jaudu līdz kilovatam (kW) un ar elektriskās piedziņas palīdzību sasniedzamu maksimālo ātrumu līdz 25 kilometriem stundā (km/h). Patlaban noteikts atšķirīgs regulējums, sadalot velosipēdus atkarībā no tehniskajiem parametriem trijās grupās.
Tostarp pirmajā grupā būs velosipēdi, kas darbināmi tikai ar muskuļu spēku - pedāļiem vai svirām. Attiecībā uz velosipēdiem likumā izmaiņas nav paredzētas. Satiksmē var piedalīties no desmit gadu vecuma, jābūt velosipēda tiesībām, līdz 16 gadu vecumam obligāti jālieto aizsargķivere, kā arī ar velosipēdu var pārvietoties pa ietvēm. Velosipēdus ieteicams reģistrēt, jo tas palīdzēs spēkratu atgūt zādzības gadījumā, uzsver ministrijā.
Otrajā grupā būs elektrovelosipēdi, kuri varēs būt ar papildu elektrisko piedziņu, kuras jauda ir līdz 250 vatiem (W), kā arī tā atslēdzas, ja ātrums pārsniedz 25 km/h, līdz ar to elektromotors palīdz tikai tad, ja min pedāļus. Ar šādiem braucamrīkiem satiksmē varēs piedalīties no 14 gadu vecuma, kā arī elektrovelosipēdu reģistrācija ir brīvprātīga. Vienlaikus likumā noteikti arī citi tādi paši nosacījumi kā velosipēdam, tostarp aizsargķiveres obligāta lietošana līdz 16 gadiem un velosipēda vadītāja tiesības.
Savukārt trešajā grupā būs pašgājējvelosipēdi ar jaudu līdz vienam kW un maksimālo ātrumu līdz 25 km/h, bet, lai pārvietotos ar šo spēkratu, pedāļi nav jāmin visu laiku - elektropiedziņa darbojas arī tad, ja pedāļi netiek dzīti uz priekšu ar muskuļu spēku. Plānots, ka šādi braucamrīki nedrīkstēs pārvietoties pa ietvi un no 2026. gada 1. februāra tiem būs obligāta reģistrācija, kā arī nepieciešama OCTA.
Vienlaikus ar pašgājējvelosipēdiem satiksmē varēs piedalīties no 14 gadu vecuma, bet līdz 16 gadiem obligāti būs jālieto aizsargķivere.
Paredzēts, ka no 2026. gada 1. maija par pārvietošanos ar nereģistrētu braucamrīku un OCTA neesamību varēs uzlikt sodu.
Tāpat grozījumi paredz, ka visu koplietošanas braucamrīku pakalpojumu sniedzējiem būs jānodrošina pakalpojuma izmantotāja vecuma, transportlīdzekļa vadīšanas tiesību esamības un reaģēšanas spēju pārbaude. Risinājums tiks integrēts nomas pakalpojuma sniedzēja aplikācijā, piemēram, pirms pakalpojuma saņemšanas būs jāaizpilda loģikas un reakcijas tests, ko persona, kas ir apreibinošo vielu iespaidā, varētu nespēt izpildīt.