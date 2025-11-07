Šīm mašīnām apdrošināšana vairs nav vajadzīga.
Latvijā atļauts noteiktam automašīnu veidam nepirkt OCTA apdrošināšanu
Turpmāk OCTA jeb sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu varēs neiegādāties transportlīdzekļiem, kas atrodas stāvvietā, kas nav pieejama svešām personām, un attiecībā uz kurām ir veiktas darbības, kas izslēdz to nejaušu pārvietošanos vai izmantošanu bez īpašnieka ziņas.
Šis noteikums paredzēts grozījumos Likuma par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, kurus Saeima atbalstīja ceturtdien, 6. novembrī.
Ja šāds transportlīdzeklis tomēr nodarīs kaitējumu citai personai, zaudējumi tiks segti no Apdrošinātāju garantiju fonda, un atlīdzības pieteikumu varēs iesniegt jebkurā apdrošināšanas sabiedrībā.
Tāpat likumā precizēts, ka pašgājējvelosipēds (elektrovelosipēds) ir jāreģistrē Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD), un tam būs nepieciešama arī OCTA apdrošināšana. Šī prasība stāsies spēkā 2026. gada 1. maijā. Grozījumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas.