Kristiānas Lasmanes grāmatas “Mana metode” prezentācija
2025. gada 6. novembrī notika Kristiānas Lasmanes grāmatas “Mana metode” prezentācija.
FOTO: uztura trenere Kristiāna Lasmane nāk klajā ar veselīgo recepšu grāmatu "Mana Metode"
Mudinot sabiedrību ikdienā aktīvāk pievērsties veselīgam dzīvesveidam, Instagram platformā plaši pazīstamā uztura trenere Kristiāna Lasmane šoruden nākusi klajā ar savu pirmo recepšu grāmatu “Mana Metode”.
Grāmatā ir apkopotas 60 populāras un laika gaitā pārbaudītas sabalansētu maltīšu idejas kā ikdienai, tā arī svētku reizēm.
Kristiāna Lasmane ir starptautiski sertificēta Precision Nutrition uztura trenere, uzņēmēja, divu bērnu mamma un veselīgu recepšu autore, kura vairāk nekā četru gadu garumā ir izstrādājusi neskaitāmus uztura plānus, palīdzot arī citiem izprast veselīga uztura principus un savā ikdienā ieviest optimālu uzturvielu līdzsvaru. Autores veselīgo recepšu pamatā ir bagātīgais olbaltumvielu daudzums, kas dod sāta sajūtu un ļauj paskatīties uz veselīgu uzturu no jauna skatu punkta.
“Grāmata “Mana Metode” ir manu zināšanu apkopojums, izmēģinot visas iespējamās diētas, lai beidzot būtu formā uz visiem laikiem. Es pati būtu gribējusi šo grāmatu izlasīt pirms divdesmit gadiem, kad vēl izmisīgi cīnījos ar liekajiem kilogramiem. Galvenā atziņa, kas man nāca pēc šīs ilgstošās cīņas, ir tā, ka veselīgāka, aktīvāka un apzinātāka dzīve ir daudz piepildītāka un laimīgāka. Es pati sev uzdāvināju ķermeni, pašapziņu un dzīvi, par kādu agrāk pat neuzdrīkstējos sapņot. Tieši tāpēc tapa šī grāmata – lai dalītos ar savu pieredzi un zināšanām arī ar citām sievietēm, jo, ja es varēju, arī tu noteikti vari,” stāsta grāmatas autore Kristiāna Lasmane.
Tādejādi “Mana Metode” grāmatas pamatā ir pašas Kristiānas stāsts par cīņu ar lieko svaru vairāk nekā 15 gadu garumā un par viņas piekoptā dzīvesveida metodi, kas beidzot nostrādājusi, lai no tā atbrīvotos. Grāmatā ir iekļautas populārākās autores izstrādātās brokastu, pusdienu, vakariņu, uzkodu un desertu receptes, kas sola atvieglot ikdienu un sniegt veselīgu, garšīgu un krāsainu maltīšu idejas visai ģimenei. Ērtības labad pie katras receptes ir norādīts konkrētā ēdiena kaloriju daudzums un uzturvērtība, un papildus tam grāmatā atrodami arī Kristiānas personīgie veselīga dzīvesstila ieteikumi un praktiski padomi, kā saglabāt lielisku formu ilgtermiņā.
“Jau atverot grāmatu, no tās staro svaigums, enerģija un veselība. Esmu piedalījusies Kristiānas uztura izaicinājumos, un to pievienotā vērtība ir ne tikai nomestie kilogrami, bet arī vieglās, garšīgās receptes, kas kļuvušas par daļu no manas ikdienas. Kristiāna ir radījusi iedvesmojošu grāmatu, kas palīdz sievietēm atgūt vieglumu un labu pašsajūtu un galvenais – noturēt rezultātu,” pārdomās dalās aktrise, uzņēmēja un energoterapeite Agnese Zeltiņa.
Grāmata “Mana Metode” jau pieejama tirdzniecībā visās lielākajās Latvijas grāmatnīcās.