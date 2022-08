Valsts valodas centrs neļauj pārdēvēt Pionieru ielas

Publiskās atmiņas centrs, vētījot vietvārdu nosaukumus, kas atgādina par okupācijas laiku, atklājis, ka visvairāk par to atgādina Pionieru vārds. Joprojām 13 mūsu valsts pilsētās vai ciemos ir Pionieru ielas: “PSRS Tautas komisāru padomes priekšsēdētāja Vladimira Iļjiča Ļeņina Vissavienības pionieru organizācijas vārdā par Pionieru ielām dēvē trīspadsmit ielas: Ogres novada Ciemupē, Jelgavā, Rēzeknes novada Stružānos, Dobeles novadā Bēnē, Talsos, Ventspilī, Bauskā, Skaistkalnē, Engures novada Ķesterciemā, Valmieras novada Valmiermuižā, Salaspilī, Stendē un Jaunolainē.”

Pionieru ielu nedrīkst pārdēvēt

Lai arī daudziem pionieru vārds asociējas ar bērnu komunistisko organizāciju, Valsts valodas centrs apgalvo, ka tas vairs “nav aktuāli”. (Foto: no izdevniecības "Rīgas Viļņi" arhīva)

Tādēļ Publiskās atmiņas centrs vērsies pie visu šo pašvaldību deputātiem ar prasījumu steidzīgi rīkoties, lai 32 gadus pēc valstiskās neatkarības atgūšanas mūsu vietvārdi vairs neatgādinātu par okupācijas režīmu. Tomēr izrādās, ka centram vispirms būtu jāvēršas nevis pie pašvaldībām, bet gan pie VVC, kas vietvarām, kuras beidzot sasparojušās atbrīvoties no pionieru vārda, to liedz. Patriotiskākās pašvaldības, kuras lēmušas par Pionieru ielu pārdēvēšanu, atduras kā pret sienu, jo normatīvie akti neparedz tik vienkārši atkratīties no neērtā nosaukuma. Lai pārsauktu kādu ielu, pašvaldībai jāsaņem VVC atzinums, ka jaunais nosaukums atbilst visām latviešu valodas normām un nav pretrunā ar pastāvošo kārtību. Šai gadījumā pionierijas slavināšana esot saglabājama.

Bauskas novada pašvaldība informē, ka VVC nesaskaņo Pionieru ielas pārdēvēšanu, kaut arī par to saņemti vairāki priekšlikumi. Piemēram, baušķenieks Kaspars Kalējs aicina mainīt Pionieru ielas nosaukumu uz ģenerāļa Krišjāņa Berķa vārdu, jo viņš ir Bauskas novadnieks, raksta laikraksts “Bauskas Dzīve”.

VVC Bauskas novada pašvaldībai piesūtījis vēstuli, kurā teikts, ka “šāds priekšlikums esot pretrunā ar vietvārdu informācijas noteikumu Nr. 29.3. apakšpunkta tiesību normu, kas paredz, ka vietvārdu piešķīrējinstitūcija nav tiesīga pieņemt lēmumu par oficiāla vietvārda vai oficiāla paralēlnosaukuma piešķiršanu, vietvārda statusa maiņu vai rakstības formas precizēšanu, ja objekta pašreizējais nosaukums pilnībā atbilst šo noteikumu prasībām”.

Tā kā attiecīgā objekta pašreizējais nosaukums “Pionieru iela” pilnībā atbilst vietvārdu informācijas nosaukumu prasībām, priekšlikums par tā maiņu esot noraidāms kā nepamatots.

VVC atgādina, ka vārda “pionieris” pamatnozīme latviešu valodā ir “cilvēks, kas iesāk ko jaunu (kādā nozarē), celmlauzis”. Šāda nozīme vārdam ir arī angļu valodā, no kuras tas aizgūts. Lai gan padomju okupācijas laikā šim vārdam tika radīta un aktīvi lietota arī papildnozīme “bērnu komunistiskās organizācijas biedrs bijušajā PSRS”, mūsdienās tā vairs nav aktuāla, tādēļ nododama pilnīgai aizmirstībai, atbildē pašvaldībai raksta VVC.

Sarkanie pionieri pārvēršas par vienkāršiem pionieriem

Savulaik Rīgā iznāca mēneša žurnāls “Pionieris”, kas laika gaitā pārtapa par avīzi, kas iznāca divas reizes nedēļā. (Foto: periodika.lv)

Bauskas muzeja vēstures speciālists Raitis Ābelnieks pašvaldības mājaslapā skaidro, ka Pionieru ielas nosaukumam Bauskā gan ir sakars ar komunistisko pionieriju. Tagadējās Pionieru ielas nosaukums pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados bija Pulkveža Brieža iela. 1940. gadā, okupācijas laikā, to pārdēvēja par Sarkano pionieru ielu, bet vēlākajos gados tās nosaukums tika saīsināts uz Pionieru ielu. Deviņdesmitajos gados šai ielai netika atjaunots vēsturiskais nosaukums, iespējamais pamatojums – leģendārajam strēlnieku komandieriem pulkvedim Frīdriham Briedim nav saistības ar Bausku.

Tai pašā laikā VVC atļāvis Strautnieku ielas Bauskā nomaiņu uz Mazās Baznīcas ielas nosaukumu. Bauskas vecpilsētā esošās Strautnieku ielas nosaukums līdz PSRS okupācijai bija Mazā Baznīcas iela, kas uzskatāms par atbilstošu nosaukumu, jo paralēli tai, gar otru Bauskas Svētā Gara luteriskās baznīcas pusi, atradās Baznīcas (Lielā Baznīcas) iela. Pēc 2. pasaules kara šai ielai tika piešķirts Voldemāra Strautnieka vārds, kurš 1940. gadā kļuva par okupantu izveidotās Tautas Saeimas un vēlāk – LPSR Augstākās padomes deputātu. Deviņdesmitajos gados, kad notika ielu nosaukumu maiņa un gandrīz visur tika atjaunoti vēsturiskie nosaukumi, šī iela pārtapa par Strautnieku ielu.

Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis (Nacionālā apvienība) paudis, ka VVC atbildi par pionierijas nozīmību būtu diezgan grūti apstrīdēt: “Uzskatu, ka šie argumenti ir diezgan nopietni. Šim vārdam nevajadzētu asociēties ar padomju laikiem. Jāpiekrīt VVC atzinumam.”

No pionieru vārda oficiāli var atkratīties, tos nodēvējot par celmlaužiem. (Foto: Nikolay Vinokurov / Alamy/ Vida Press)

Jāteic, ka jau pirms trim mēnešiem līdzīgu noraidījumu par Pionieru ielas pārdēvēšanu Ciemupē saņēma arī Ogres novada pašvaldība. Vietvara vēlējās Pionieru ielu pārdēvēt Skautu vārdā, bet tai tas neizdevās. Tad pašvaldībā rīkojās viltīgāk un nolēma lūgt pionieru vārdu latviskot, kam arī VVC piekrita, un tagad bijušo Pionieru ielu Ciemupē dēvē par Celmlaužu ielu.