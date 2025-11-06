Dienvidkurzemes novadā un Liepājā pieaugs atkritumu apsaimniekošanas maksas
PS “Vides pakalpojumi Liepājai” informē par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksās Dienvidkurzemes novadā un Liepājas pilsētā, kas stāsies spēkā no 2026. gada 1. janvāra, tostarp par dabas resursu nodokļa pieaugumu un jaunajiem tarifiem nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšanai. Šīs izmaiņas ietekmēs gan maksu par nešķirotiem, gan bioloģiski noārdāmiem atkritumiem.
PS “Vides pakalpojumi Liepājai” (turpmāk – Uzņēmums) kā atkritumu apsaimniekotājs nodrošina atkritumu izvešanu Dienvidkurzemes novadā saskaņā ar 2024. gada 5. marta Līgumu Nr. DKN/2024/4.7/207-PAK par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un Liepājas pilsētā saskaņā ar 2024. gada 16. februāra Līgumu Nr. 32/2.8.7 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (turpmāk – Līgums).
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pantu, maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido divas komponentes – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, kas ietver arī dabas resursu nodokli (turpmāk tekstā – DRN), un pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas, un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs.
Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma grozījumiem, no 2026. gada 1. janvāra dabas resursu nodokļa likme mainīsies no 120,- uz 130,- EUR/t.
Jaunais tarifs par nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā “Ķīvītes” stāsies spēkā 2026. gada 1. janvārī un būs **147,69 EUR/t **(bez PVN).
Ņemot vērā iepriekšminēto, PS “Vides pakalpojumi Liepājai” atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma maksa par nešķirotiem sadzīves atkritumiem no 2026. gada 1. janvāra būs 32,12 EUR/m³ bez PVN un attiecīgi 38,87 EUR/m³ ar PVN.
Vienlaikus arī informējam, ka mainoties maksai par nešķirotiem sadzīves atkritumiem mainās arī maksa par bioloģiski noārdāmiem atkritumiem, kuru maksa noteikta 60% apmērā no nešķirotiem sadzīves atkritumiem, jeb 19,27 EUR/m³ bez PVN un attiecīgi 23,32 EUR/m³ ar PVN.
Nešķirotu sadzīves atkritumu izvērts maksas aprēķins: