Dienvidkurzemes novadā noslēdzies iedzīvotāju balsojums par līdzdalības budžeta projektiem
Dienvidkurzemes novadā noslēdzies pirmais līdzdalības budžeta projektu konkurss, kurā iedzīvotāji iesniedza un balsoja par idejām novada infrastruktūras un teritorijas uzlabošanai, un trīs uzvarējušie projekti saņēmuši finansējumu īstenošanai nākamo divu gadu laikā. Galvenais uzvarētājs ir projekts “Durbes dārzs cilvēkiem: satikšanās, svētki, atpūta”, kas paredz publiskā ābeļdārza labiekārtošanu Durbes centrā.
Dienvidkurzemes novadā noslēdzies pirmais līdzdalības budžeta projektu konkurss, kurā iedzīvotājus aicināja iesaistīties sava novada attīstības veidošanā, iesniedzot idejas infrastruktūras un teritorijas uzlabošanai un balsojot par tām. 2025. gada 30. oktobra domes sēdē apstiprināts finansējums trīs projektu īstenošanai.
No 2025. gada 1. līdz 31. maijam ikviens iedzīvotājs varēja iesniegt savu projektu ideju, lai veidotu labāku dzīvi savā pilsētā, pagastā vai ciemā. Kopumā saņemti deviņi projektu pieteikumi, kas aptvēra dažādas jomas, tostarp publiskas āra infrastruktūras atjaunošanu un labiekārtošanu, kā arī velo infrastruktūras papildināšanu.
Iesniegto projektu pieteikumu atbilstību konkursa nolikumam vērtēja konkursa vērtēšanas komisija, kas vērtēšanas rezultātā balsošanai nodeva septiņus projekta pieteikumus.
No 1. līdz 21. septembrim platformā www.geolatvija.lv notika sabiedrības balsojums par projektiem. Pēc tā rezultātu apkopošanas katram projektam tika noteikta balsu vērtība, piemērojot teritoriālo koeficientu. Koeficients ieviests, lai nodrošinātu līdzvērtīgas iespējas konkurēt projektiem no mazapdzīvotām teritorijām ar projektiem no blīvāk apdzīvotām teritorijām, tādējādi veicinot sabalansētu pārstāvniecību un taisnīgāku rezultātu sadalījumu.
1. vietu projektu konkursā ieguva projekts “Durbes dārzs cilvēkiem: satikšanās, svētki, atpūta”, kura ietvaros paredzēts labiekārtot un pilnveidot publiski pieejamu ābeļdārzu Durbes centrā, izveidojot bruģētus celiņus, apzaļumojot ar košumkrūmiem un ierīkojot soliņu un atpūtas zonas.
2. vietas ieguvējs ir projekts “Velosipēdu statīvi pie Aizputes vidusskolas”, kura ietvaros paredzēts uzstādīt 3 statīvus velo novietnei Aizputes vidusskolas teritorijā.
3. vietu ieguva projekts “Basketbola laukuma seguma maiņa Aizputē”. Projekta ietvaros paredzēts atjaunot basketbola laukumu, veco, nokalpojušo segumu nomainot pret bruģakmens segumu.
Iedzīvotāju atbalstītās idejas pašvaldība īstenos nākamo divu gadu laikā.
Projektu konkursa rezultāti
1. “Durbes dārzs cilvēkiem: satikšanās, svētki, atpūta”
2. Velosipēdu statīvi pie Aizputes vidusskolas
3. Basketbola laukuma seguma maiņa Aizputē
4. Atpūtas vietas atjaunošana Aizputē, Ezera ielā
5. "Mežvidu" vasarnieku rotaļlaukuma atjaunošana
6. Vērgales strūklakas taciņu seguma maiņa
7. Publisko labierīcību izbūve velo celiņā Liepāja - Bernāti
Koeficients aprēķināts teritorijas ar lielāko deklarēto iedzīvotāju skaitu novadā (t.i. Aizpute) skaitu dalot ar attiecīgajā teritorijā deklarēto iedzīvotāju skaitu (Datu avots - Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes oficiālā statistika uz 01.01.2025. par iedzīvotāju skaitu novadā pilsētu un pagastu dalījumā)