Arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs šodienas protestu laikā aicina lūgties par Latviju
Latvijas Romas Katoļu baznīcas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs aicinājis ikvienu šovakar, 6. novembrī, kad notiks protesti pret Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas, iesaistīties kopīgā lūgšanā.
"Aicinu ikvienu no jums šovakar, 6.novembrī, plkst. 19.00 iesaistīties kopīgā lūgšanā par Latviju. Varam to darīt vietā, kur atrodamies – baznīcā, kopienā, savās mājās," vietnē "Facebook" norāda arhibīskaps.
Protests pret izstāšanos no Stambulas konvencijas
Trešdienas, 29. oktobra, vakarā vairāki tūkstoši iedzīvotāju pie Saeimas protestē pret Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas.
"Diemžēl, šobrīd mūsu sabiedrību ir sašķēlis jautājums par Latvijas dalību Stambulas konvencijā, tās ietekmi uz mūsu likumiem un vērtībām. Tādēļ mums ir vajadzīgs lūgt Svētā Gara gaismu, lai iemantotu gudrību un mieru, un pieņemtu izsvērtus lēmumus. Varam to darīt šādiem vai līdzīgiem vārdiem, bet galvenais no sirds:
Mēs lūdzam Tevi, Kungs, dod mūsu vadītājiem gudrību, lai viņi pieņem lēmumus, kas vairo taisnību, mieru un aizsardzību visiem cilvēkiem – īpaši tiem, kuri cieš no vardarbības un netaisnības. Lai mūsu valsts likumi atspoguļo Tavu patiesību un Tavu mīlestību un mūsu tauta iemieso šīs vērtības dzīvē. Dod, Kungs, lai mūsu tautu apvieno patiesība un mīlestība, nevis šķeļ bailes un naids. Lai mūsu zeme ir droša, taisnīga un balstīta uz stiprās klints, kas ir tavs Likums, iemiesots dzīvē. Mēs to lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen."
Jau ziņots, ka ceturtdien, 6. novembrī, plkst. 19.00 Doma laukumā notiks protesta akcija "Nosargāsim Māti Latviju", kurā demonstranti iestāsies pret Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas. Pasākuma pieteikumā uzsvērts, ka konvencija nav ideoloģisks dokuments, bet instruments, kas palīdz aizsargāt cilvēkus, novērst noziegumus un stiprināt valsts spēju reaģēt, ja tiek apdraudēta drošība.