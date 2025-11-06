Jau šodien Doma laukumā demonstranti protestēs pret Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas
Ceturtdien, 6. novembrī, plkst. 19.00 Doma laukumā notiks protesta akcija "Nosargāsim Māti Latviju", kurā demonstranti iestāsies pret Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas.
Pasākuma pieteikumā uzsvērts, ka konvencija nav ideoloģisks dokuments, bet instruments, kas palīdz aizsargāt cilvēkus, novērst noziegumus un stiprināt valsts spēju reaģēt, ja tiek apdraudēta drošība.
Protestētāji tiek aicināti ģērbties sarkanā un uz Vecrīgu ņemt līdzi plakātus, kā arī mazus lukturīšus, atstarotājus, drošas, izolētas āra sveces sarkanā vai baltā krāsā vai citus gaismas avotus.
Sagaidāms, ka protesta akcijas pret Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas šovakar notiks arī Liepājā, Daugavpilī, Cēsīs, kā arī pie Latvijas vēstniecības Helsinkos, Tallinā, Hāgā, Vīnē, Berlīnē un Oslo.
Valsts policijā aģentūru LETA informēja, ka policija sadarbībā ar citiem dienestiem gatavojas pieteiktajiem publiskajiem pasākumiem, lai nodrošinātu sabiedrisko drošību un kārtību. Policijas spēki būs redzami visās norises vietās, bet īpaši pastiprināti tieši galvaspilsētā.
Paredzams, ka Rīgā notiekošajā protestā pulcēsies liels skaits iedzīvotāju. Līdz ar to Doma laukumā tiks izvietotas barjeras, veidojot ejas, kurās atradīsies likumsargi, tādējādi nodrošinot sabiedrisko kārtību un drošību, kā arī ātru reaģēšanu uz notikumiem un plašāku pasākuma pārraudzību.
Saistībā ar protestu iespējami arī atsevišķi satiksmes un pārvietošanās ierobežojumi - izvērtējot nepieciešamību, uz protesta laiku Vecrīgā, tostarp Jēkaba ielā, var tikt ierobežota automašīnu un gājēju, kā arī tur dzīvojošo un komersantu satiksmes kustība. Tāpat policija pēc nepieciešamības var slēgt vai īslaicīgi ierobežot satiksmi citviet. Līdz protestam pārvietošanās Vecrīgā un pie Saeimas netiks ierobežota.
Ņemot vērā Rīgas protesta norises vietas - Doma laukuma - ietilpību, rūpēs par apmeklētāju drošību Valsts policija var pieņemt lēmumu ierobežot apmeklētāju piekļuvi tam.
Policija sola rūpīgi sekot līdzi drošības situācijai un apmeklētāju plūsmai, un tikai tad, ja tiešām būs nepieciešamība šādu lēmumu pieņemt, likumsargi par to informēs, un sanākušie tiks virzīti pulcēties turpat citās drošās vietās, neliedzot sanākušajiem izteikt savu viedokli un piedalīties protestā.
Kā ierasts, likumsargiem ir sagatavots sabiedriskās kārtības un drošības plāns, un veikts risku izvērtējums, gatavojoties dažādiem scenārijiem. Dienesti seko līdzi norisēm gan vidē, gan internetā, kā arī protestu laikā likumsargi uzraudzīs sabiedrisko kārtību gan ar cilvēkresursiem, gan kamerām un droniem.
Tāpat protestā atbilstoši likumam būs organizatoru piesaistīti kārtības uzturētāji, kā arī apsardzes uzņēmuma darbinieki.
Policija aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un sadarboties ar likumsargiem, sekojot to norādījumiem.
Rīkotāji ar žurnālistiem tiksies pirms protesta - plkst. 14 Doma laukumā. Uz mediju jautājumiem atbildēs centra "Marta" pārstāve Beata Jonite, jaunatnes organizācijas "Protests" pārstāve Sindija Mierture, kinorežisore Alise Zariņa un organizācijas "Transformācija" pārstāvis Vasilijs Elīns Tolkačovs.
Kā ziņots, šoruden opozīcijas partija "Latvija pirmajā vietā" (LPV) Saeimā iesniedza likumprojektu par Stambulas konvencijas denonsēšanu, un to atbalstīja ne tikai citas opozīcijas partijas - Nacionālā apvienība (NA), "Apvienotais saraksts" (AS) un "Stabilitātei" -, bet arī valdošajā koalīcijā ietilpstošā Zaļo un zemnieku savienība (ZZS). Izstāšanos no konvencijas neatbalstīja valdošajā koalīcijā esošā "Jaunā vienotība" (JV) un "Progresīvie". Ar balsu vairākumu likumu izdevās pieņemt.
Ievērojama sabiedrības daļa izrādīja neapmierinātību par pieņemto lēmumu, un Valsts prezidents likumprojektu par Stambulas konvencijas denonsēšanu atdeva parlamentam otrreizējai caurlūkošanai.
Saeima šonedēļ prezidenta izbrāķēto likumprojektu nodeva skatīšanai Ārlietu komisijā, nosakot par priekšlikumu iesniegšanas termiņu vienu gadu. Tas faktiski nozīmē, ka likums par izstāšanos no konvencijas būs jāpārskata nākamajam Saeimas sasaukumam.
Vairums ekspertu un nevalstisko organizāciju, kas strādā ar vardarbības novēršanas jautājumiem, iebilst pret ieceri izstāties no konvencijas, paužot bažas, ka tas mazinās cietušo aizstāvēšanu pret vardarbību un negatīvi ietekmēs Latvijas starptautisko tēlu Rietumu sabiedroto acīs.
Aizvadītajā trešdienā protests pret izstāšanos no Stambulas konvencijas pie Saeimas pulcēja ap 5000 cilvēku, kļūstot par vienu no daudzskaitlīgākajiem pēdējos gados. Savukārt iniciatīvu portālā "ManaBalss.lv" nepilnas nedēļas laikā par aicinājumu Valsts prezidentam likumu atdot Saeimai otrreizējai caurlūkošanai parakstījās vairāk nekā 67 000 cilvēku. Šo iniciatīvu prezidentam plānots iesniegt šodien.
Latvijā Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb tā dēvētā Stambulas konvencija stājās spēkā pagājušā gada 1. maijā. Tas ir starptautisks līgums, kas paredz, ka tā dalībvalstīm ir jāizstrādā saskaņota politika, lai labāk varētu aizsargāt sievietes no visu veidu vardarbības, kā arī sievietes un vīriešus no vardarbības ģimenē. Tostarp dalībvalstīm ir jānodrošina cietušajiem vispusīga palīdzība un aizsardzība, krīzes centri, krīzes tālrunis, kas darbojas diennakti, specializētie atbalsta centri no seksuālas vardarbības cietušām personām, jāaizsargā un jāatbalsta bērni, kas ir vardarbības liecinieki.