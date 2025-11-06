Šodien līdz pulksten 14 Jelgavas novada pašvaldības administrācijas ēkā Pasta ielā 37 notiks Valsts asinsdonoru centra (VADC) organizētā izbraukuma Donoru diena.
Novadu ziņas
Šodien 13:04
Šodien Jelgavas novadā ir iespējams ziedot asinis
Šodien līdz pulksten 14 Jelgavas novada pašvaldības administrācijas ēkā Pasta ielā 37 notiks Valsts asinsdonoru centra (VADC) organizētā izbraukuma Donoru diena.
Šobrīd VADC gaida visu asinsgrupu donorus, jo īpaši 0-,0+, A+ un B-. Iesaistoties asinsdonoru kustībā, ikvienam ir iespēja palīdzēt nelaimē nonākušajiem, kam nepieciešamas asinis. Viena ziedotā asins deva var palīdzēt pat trīs cilvēkiem.
Lai ziedotu asinis, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments – pase vai eID karte. Laika taupīšanas nolūkos donora pieteikumu un anketu iespējams aizpildīt jau iepriekš – elektroniskā formātā.
Jaunākā informācija par asins ziedošanu, izbraukumiem un darba laikiem pieejama VADC tīmekļa vietnē www.vadc.lv un pa tālruni 80000003.
Tu vari ziedot asinis, ja:
- esi 18–65 gadus vecs;
- sver ne mazāk par 50 kg;
- dienā pirms asins nodošanas neesi lietojis alkoholu;
- esi paēdis, izgulējies, atpūties, jūties labi;
- esi vesels un pēdējā laikā neesi slimojis;
- pirms tam esi lietojis veselīgu uzturu un daudz šķidruma;
- neesi nodevis asinis vismaz deviņas nedēļas, un 12 mēnešu periodā to jau neesi darījis četras reizes (sievietēm) vai sešas reizes (vīriešiem, turklāt pēc sestās reizes vīriešiem jāievēro trīs mēnešu pārtraukums); vairāk informācijas: www.vadc.lv/donoriem/vai-vari-ziedot
Asins ziedošanas dienā:
- 3–4 stundas pirms procedūras iesaka vieglu ēdienreizi un papildu šķidruma uzņemšanu (jāizdzer apmēram četras glāzes ūdens vai sulu u.c.). Tukšā dūšā asinis ziedot nedrīkst!
- Vismaz 2–3 stundas pirms procedūras nedrīkst smēķēt, jo Tev būs labāka pašsajūta procedūras laikā un pēc tās, kā arī būs kvalitatīvāki asins komponenti. Smēķētājiem skābekļa līmenis asinīs samazinās par 15%. Tas atsaucas uz visu organisma vielmaiņu un asins kvalitāti.
- 24 stundas pirms asins ziedošanas nedrīkst ēst: treknus, asus ēdienus (piemēram, treknu gaļu vai speķi, žāvētu gaļu vai desas, treknas zivis (lasi, siļķes u.c.), treknu sieru, kūkas, čipsus, krējuma saldējumu, ceptas sēnes, daudz riekstu, šokolādi, kakao, majonēzi un tml.
- nedrīkst lietot alkoholiskos dzērienus.