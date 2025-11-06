"Nevajag būt morālajiem divkošiem!" Mednieku žurnāls sniedz komentāru par pretrunīgi vērtēto Skaiskalnes dievkalpojumu
Žurnāls "Medības" sniedzis komentāru par pretrunīgi vērtēto Skaiskalnes dievkalpojumu, kur arhibīskaps svētīja medniekus un viņu suņus, bet baznīcā goda vietā tika nostādīts nomedīts briedis.
"Nevajag būt morālajiem divkošiem! Šo briedi nomedīja tāpēc, ka Zemkopības ministrija (ZM) ir noteikusi limitu, bet "Latvijas valsts meži" (LVM) prasa, lai mednieki samazina briežu populāciju uz pusi," vietnē "Facebook" norāda laikraksts. "Kāpēc Jūs neprotestējat pie LVM un ZM, prasot lai tiek saglabāta esošā staltbriežu populācija???? Šobrīd mednieki ir vienīgie, kas pret to iebilst, un tas viss atskan kā tukšā mucā!"
Izdevuma žurnālists Indulis Burka norāda, ka "brieža ienešana baznīcā svētajam Hubertam veltītās Mises laikā daudzās Centrāleiropas valstīs ir sena tradīcija, ar ko mednieki pateicas par dāvanām, ko viņiem atvēl Dievs". "Neatkarīgi no konfesijas, ikviena dievkalpojuma laikā ir speciāla sadaļa, kurā tiek pienestas pateicības dāvanas. Šodien tas viss parasti aprobežojas ar ziedojumiem finansiālā veidā, no kuriem tiek uzturēts dievnams, garīdznieks, draudzes pastorālās un labdarības aktivitātes."
"Senākos laikos cilvēki mēdza nest to, kas viņiem ir – ēdienu, apģērbu, finanses, kas pēc dievkalpojuma tika izdalītas trūcīgajiem. Tādēļ arī šodien nav nekas ārkārtējs, ja mednieki savā dievkalpojumā pienes to, kas viņiem ir – svaigu medījumu, ko pēc tam notiesā paši, vai kas tiek nodots draudzei, kura to izdala tālāk tiem, kam tas nepieciešams."
"Šādu praksi redzam jau no pasaules radīšanas (Kains un Ābels katrs pienesa savas dāvanas: viens – no lauka labumiem, otrs – no ganāmpulka). Tāpat arī par pirmajiem kristiešiem lasām, ka apustulis Pāvils katru aicina ziedot to, kas tam ir, ar priecīgu sirdi – cik kurš vēlas. Līdz ar to brieža ienešana dievnamā Mises laikā ir kā zīme, ka Dievam pateicamies par svētību un dodam Viņam labāko, kas mums ir – un tas nav nekas ārkārtējs," norāda žurnālists.
Jau ziņots, ka Huberta jeb mednieku aizstāvju svētki, kas svētdien, 2. novembrī, tika aizvadīti Skaistkalnes katoļu dievnamā izraisījuši pretrunīgu reakciju sabiedrībā. "Šis ir trakāk nekā viduslaikos," vietnē "Facebook" sašutumā dalās Santa. "Baisi..." norāda Vija. "Brutāli. Kā var svētīt slepkavību?" pauž Agnija. Bet Ojārs norāda, ka "Bībelē nekas nav teikts par nogalināšanu prieka un izklaides pēc". "Vēl vajadzēja iesvētīt mednieku nelikumīgi nošautos suņus [Modra Konovalova suņus] un Ogres lāci," pauž Ojārs.
Svētā Huberta svētki Skaistkalnes katoļu dievnamā
