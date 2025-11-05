Mācīja ne tikai formulas, bet arī cilvēcību - mūžībā devusies Ludzas matemātikas skolotāja Helēna Ūzulāne
Ceturtdien, 30. oktobrī, 91 gada vecumā mūžības vārti atvērušies matemātikas skolotājai Helēnai Ūzulānei, informē Ludzas pilsētas vidusskolā.
"Helēna Ūzulāne cienīja un mīlēja savus audzēkņus, prata izskaidrot arī vissarežģītākos uzdevumus. Būt skolotājai bija viņas talants un aicinājums," sirsnīgus atvadu vārdus bijušajai kolēģei veltījuši skolas pārstāvji.
"Kopš bērnības, kas pavadīta Mērdzenes pagasta Repkos, viņa dzīvē godā turēja svarīgākās vērtības – Dievs, Daba, Darbs. Pēc Daugavpils Pedagoģiskā institūta beigšanas Helēna darba gaitas sāka Liepājas rajona Tāšu skolā, bet drīz vien atgriezās dzimtajā pusē.
Spēka gadi veltīti mūsu bērnu izglītošanai Ciblas vidusskolā, Ludzas vidusskolā un Ludzas novada vakara vidusskolā.
Viņa bija cilvēks ar patiesu inteliģenci, dzimtenes mīlestību, rakstura stingrību, spēju saskatīt katrā bērnā personību un mācīt ne tikai formulas, bet arī cilvēcību – tādu Ludzas pilsētas vidusskolā atcerēsimies skolotāju Helēnu Ūzulāni," teikts skolas publiskotajos atvadu vārdos.
Siltās atmiņās skolotāja Ūzulāne palikusi arī bijušajiem skolēniem. "Lai gaišs ceļš Mūžībā! Vislabākā matemātikas skolotāja," raksta Kristīne. "Skolotāja patiešām mīlēja un cienīja savus audzēkņus. Lai gaišs ceļš Mūžībā!" novēl Lija. "Myužeigu mīru, Školoitoj," raksta Jānis. "Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem... Brīnišķīga sieviete bija, vienmēr laipna un smaidīga..." atceras Anna. "Lai gaišs ceļš Mūžībā! Cieņā skolotājas personībai un darbam," teikts Marijas līdzjūtības vārdos. "Brīnišķīga kolēģe. Lai gaišs dvēseles ceļš mūžībā," raksta Janīna.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Helēnas Ūzulānes tuviniekiem un skolēniem.