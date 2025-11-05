Uzņēmums "Ride" pārsūdzējis PTAC piemēroto 10 000 eiro lielo sodu
E-velosipēdu operators "Ride Mobility" parsūdzējis Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) lēmumu piemērot tam soda naudu 10 tūkstošu eiro apmērā.
"Informējam, ka PTAC uzlikto sodu esam pārsūdzējuši. Šāds lēmums pieņemts ne tikai formālu iebildumu dēļ, bet galvenokārt kā protests pret tirgus kropļošanu un nevienlīdzīgiem apstākļiem, kas šobrīd, mūsuprāt, veidojas mikromobilitātes nozarē Latvijā PTAC darbības rezultātā," Jauns.lv ziņo uzņēmuma izpilddirektors Edgars Jākobsons.
"Mēs uzskatām, ka regulatora pieeja ir radījusi situāciju, kurā tiek būtiski ierobežota godīga konkurence un netiek ievērots vienlīdzības princips starp tirgus dalībniekiem. Tādēļ esam vērsušies ne tikai PTAC, bet arī Konkurences padomē un Ekonomikas ministrijā ar aicinājumu izvērtēt esošo situāciju un izvērtēt iespējamās tirgus kropļošanas pazīmes."
"Īpašu uzmanību esam pievērsuši drošības jautājumiem, kas, mūsu ieskatā, šobrīd tiek rupji ignorēti no atsevišķu tirgus dalībnieku, īpaši "Bolt", puses. Neskatoties uz to, ka vienlīdz droša personas identitātes un vecuma verifikācijas sistēma visiem operatoriem līdz šim nav ieviesta, PTAC pret šādu situāciju nav iebildis. Tas ne tikai rada acīmredzamu nevienlīdzību starp uzņēmumiem, bet arī palielina riskus sabiedrības drošībai un jauniešu aizsardzībai, kas būtu viens no regulatora pamatuzdevumiem."
"Mūsu pārsūdzības mērķis ir panākt godīgu, caurspīdīgu un visiem vienlīdzīgu pieeju no valsts institūciju puses, lai mikromobilitātes nozare Latvijā varētu attīstīties droši, atbildīgi un konkurences apstākļos, kas neatbalsta atsevišķus uzņēmumus uz citu rēķina," uzsver Jākobsons.
Jau ziņots, ka PTAC oktobra izskaņā lēma uzņēmumam "Ride Mobility" piemērot 10 tūkstošu eiro lielu sodu par tā lēmuma nepildīšanu. PTAC 2. oktobrī izvirzīja prasību uzņēmumam "apturēt nedroša pakalpojuma sniegšanu līdz turpmāka lēmuma pieņemšana, tomēr "Ride Mobility" lēmumu neievēroja un uzņēmumam tika piemērots naudas sods 10 000 eiro apmērā.
Šajā laika posmā SIA “Ride” veica korektīvus pasākumus, ieviešot personas identitātes un vecuma verifikācijas procesu, kas 24.10.2025. saskaņots ar PTAC. Verifikācija tiek nodrošināta sadarbībā ar digitālu verifikācijas rīku un ietver dokumentu nolasīšanu, salīdzināšanu ar personas pašportretu, kā arī vecuma noteikšanu, pamatojoties uz dokumentā norādīto dzimšanas datumu.
PTAC direktore Liepiņa norādīja: “Svarīgākais, ka ir novērsts būtiskākais drošuma risks - pakalpojums vairs nav viegli pieejams bērniem. Aicinu arī citus mikromobilitātes rīku nomas pakalpojumu sniedzējus ieviest uzticamas personu vecuma verifikācijas metodes pēc iespējas ātri, kam PTAC sekos līdzi.”
Šobrīd Eiropas Komisija strādā pie vecuma verifikācijas lietotnes izstrādes. Nupat ir sācies otrais posms, kad pārējām dalībvalstīm ir iespēja tikties ar lietotnes izstrādātāju un uzsākt tās pielāgošanu savas valsts prasībām un vajadzībām. Pašlaik Latvijā lielākoties netiek nodrošinātas pienācīgas vecuma pārbaudes pirms piekļūšanas digitālajam saturam un pakalpojumiem. Pašdeklarācija – kad lietotājam tiek piedāvāts izvēlēties vai citādi atzīmēt to, vai viņam ir vai nav 18 gadi – PTAC ieskatā nav uzskatāma par pietiekamu instrumentu vecuma verifikācijai.