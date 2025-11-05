Labdarības biedrības "Es Tev palīdzēšu" vadītājs Rāviņš pārcēlies uz dzīvi Spānijā, kur pēkšņi kļuvis par fizioterapeitu
Skandālā iekļuvušās labdarības biedrības "Es Tev palīdzēšu" vadītājs Roberts Rāviņš jūlija izskaņā kopā ar ģimeni pārcēlās uz dzīvi Spānijā. Savos "TikTok" ierakstos viņš stāsta, kādēļ pieņēma šādu lēmumu. Tikmēr Jauns.lv skaidro kā sokas viņa uzsāktajiem biznesiem.
Jau ziņots, ka pēc publiska skandāla darbību pārtraukusi Rāviņa vadītā biedrība "Es Tev palīdzēšu". Iedzīvotāji ziņoja, ka tā iedzīvojas turībā uz citu nelaimes. Tikmēr biedrības vadītājs Roberts Rāviņš pārcēlies uz dzīvi Spānijas pilsētā Torreviejā un sociālajā tīklā "TikTok" skaidro, kādēļ pieņēmis šādu lēmumu.
"Mēs ar sievu visu laiku, kopš esam bijuši kopā - esam sapņojuši dzīvot kaut kur citur, nevis Latvijā. Mēs esam tādi pasaules cilvēki. Mēs ļoti daudz ceļojām un katru reizi, kad ceļojām, mēs sapratām, ka esam piederīgi ne Latvijai, bet pasaulei. Un tā vieta, kas mums likās vissimpātiskākā, bija Spānija," sociālajā tīklā "TikTok" skaidro Rāviņš.
"Mēs plānojām jau vairāk kā četrus gadus atpakaļ pārvākties uz Spāniju, bet nebija ne tādi finansiālie resursi, ne apziņa, ko te īsti darīt. [...] Šis bija tas moments, kad viss bija sakārtots, vairāk vai mazāk. Bijām gatavi pārcelties, gan mentāli, gan finansiāli. Un tādēļ arī pārvācāmies," skaidro vīrietis. "Mums ir divi labi strādājoši uzņēmumi, kas labi strādā. Arī starptautisks uzņēmums, kur mums veicās diezgan labi. Tādēļ par finansēm mums nebija jāuztraucās."
Rāviņa biznesi Latvijā
Rāviņš gadu gaitā izmēģinājis vairākas profesijas un nodarbošanās veidus. 2019. gadā laikraksts "Staburags" ziņoja, ka viņš ir profesionāls masieris un Valsts policijas jaunākais inspektors. Viņš piedalījies MMA [jauktā cīņu māksla] cīņās, izdevis grāmatu, ko dēvē par veģetatīvās distonijas rokasgrāmatu ["Veģetatīvā distonija. Trauksme. Depresija"] īstenojis sadarbības ar dažādiem zīmoliem, kā arī iesaistījies uzņēmējdarbībā.
Kā savos "TikTok" ierakstos min pats Rāviņš, patlaban viņam ir trīs kompānijas -interneta veikals; juridisko konsultāciju birojs "Juridiskais padoms un drošība", ko viņš vada kopā ar čomu, kā arī fizioterapijas bizness Spānijā. Ainārs komentārā norādījis, ka viņam "labi iet arī projekts "Es Tev palīdzēšu", kur nauda labi iet", uz ko Rāviņš atbildējis, ka "viņam lieliski darbojas arī juridiskais birojs "JPD", kā arī pasākumu projekti un sadarbības".
Tomēr ielūkojoties "Lursoft" datu bāzēs, manāmas vairākas neskaidrības, kas saistās ar Rāviņa minētajiem uzņēmumiem. Saskaņā ar "Lursoft" datiem, uzņēmums "Juridiskais padoms un drošība", kas piedāvā juridiskos pakalpojumus, reģistrēts 2023. gadā. Kā uzņēmuma vienīgais labuma guvējs norādīts uzņēmējs Krišjānis Krastovskis, un uzņēmums kopš tā dibināšanas nav veicis maksājumus valsts kopbudžetā. Bet šī gada 3. aprīlī uzsākts tā likvidācijas process.
Rāviņš "TikTok" ierakstos norāda, ka vislielāko atdevi viņam sniedz viņa pārvaldītais interneta veikals [esivesels.com]. Kā minēts lapas aprakstā, ""Veselības punkts RESTARTS" piedāvā augstas kvalitātes uztura bagātinātājus, vitamīnus un medicīnas preces, kā arī augstākās kvalitātes masāžas pakalpojumus Saulkrastos, Ainažu ielā 9c." Jauns.lv VID datu bāzē vai vietnē "Lursoft" minēto uzņēmumu neizdevās atrast.
Tomēr Roberts Rāviņš un viņa sieva Marija kā patiesie labuma guvēji "Lursoft" datu bāzē norādīti divās biedrībās - biedrībā "Latvijas Pankrationa federācija" un "Es Tev palīdzēšu". Abas biedrības dibinātas 2024. gada martā, abām VID datu bāzē nav norādīta biedrību pamatdarbība. Tāpat abām Latvijas Uzņēmēmumu reģistrā nav iesniegts gada pārskats par 2024. gadu.
Pat ja biedrībām vai uzņēmumiem, kas dibināti gada vidū, ir pienākums iesniegt gada pārskatu par uzņēmuma darbību. Termiņš līdz kuram uzņēmēji iesniedza pārskatus par 2024. gadu bija 2025. gada 30. jūnijs.
Spānijā pēkšņi kļuvis par fizioterapeitu
Rāviņš vietnē "TikTok" norāda, ka šobrīd aktīvi darbojas Spānijā un viņam šeit ir lieli plāni. "Te mēs dotajā momentā jau strādājam pie lietām, un izskatās, ka veiksmīgi, jo šeit iespējas ir maksimāli lielas," norāda Rāviņš. Bet vēl kādā ierakstā viņš paskaidro, ar ko tieši patlaban Spānijā nodarbojas:
"Es dzīvē nodarbojos ar ļoti daudzān lietām un man ir ļoti daudz dažāda veida uzņēmējdarbības. Es neesmu IT speciālists, bet man ir interneta veikals. Es esmu fizioterapeits, man ir fizioterapeita prakse tepat Spānijā, ko es šobrīd ļoti attīstu. [...] Man ir fiziskās sagatavotības joma šeit, kur cilvēkus var sagatavot kādam sporta veidam vai veselībai," norāda vīrietis.
@robertsreal Atbilde uz: @d pavisam atklāti, bez aizvainojuma! #intelekts #latvija ♬ son original - 🌅🤍🫶🏻
"Mēs darām ļoti daudz un dažādas lietas, jo mēs neesam stulbi. Mums ir pietiekams intelekta līmenis, lai mēs spētu sasniegt rezultātu. [...] Ir cilvēki, kas paredzēti uzņēmējdarbībai un ir tādi, kas paredzēti strādāšanai un eksistēšanai," norada Rāviņš.
Jānorāda, ka vairāki iedzīvotāji apšaubījuši, ka Rāviņam patiešām ir fizioterapeita izglītība. Vēl 2019. gadā vīrietis laikrakstam "Staburags" norādīja, ka ir masieris, viņš sevi par masieri dēvēja sociālajā vietnē "Instagram" un arī vietnē "Skaistumnīca" viņš piedāvāja interesentiem masiera un SPA pakalpojumus.
Turklāt, visiem fizioterapeitiem, kas vēlas strādāt Latvijā, ir obligāti jābūt reģistrētiem Veselības ministrijas ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā. Roberta Rāviņa vārds šajā reģistrā nav atrodams. Tāpat Jauns.lv sazinājās ar LFA Sertifikācijas Komisiju, kas norādīja, ka Rāviņam fizioterapeita sertifikāts nav iegūts.
"Nekad neesmu bijis patriots!"
Roberts Rāviņš vairākos ierakstos vietnē "TikTok" norāda, ka par dzīvi Spānijā ir sajūsmā, jo šeit esot gan patīkami laikapstākļi, gan bērniem lielākas iespējas - gan skolas, gan labāka sporta infrastruktūra. Tāpat vinš priecājas, ka Spānijā, salīdzinot ar Latviju esot lētākas cenas - gan nekustamajam īpašumam, gan ikdienas pārtikas precēm. Viņi paši šobrīd par 1200 eiro mēnesī īrē māju, par kuru komunālie maksājumi esot daudz mazāki nekā Latvijā.
Tāpat Rāviņš uzskata, ka Spānijā esot patīkamāka vide nekā dzimtenē. Latvijā, viņaprāt, valda savstarpējās negācijas - tauta esot noskaņota pret tautu un valoda pret valodu. "Tas ir ārprāta murgs, kas šobrīd notiek. Tāpēc man šeit ir daudz mierīgāk un daudz patīkamāk un bērniem daudz patīkamāka vide," norāda Rāviņš.
"Nekad neesmu bijis baigais patriots. Patriots esmu savai ģimenei, ne jau valstij. Es mīlu Latviju kā zemi, nevis kā vietu, kur dzīvot," pauž vīrietis. Jāpiemin, ka Rāviņu nesen Spānijā apciemoja mūziķis Andris Kivičs. "Paldies Rāviņu pārim par uzņemšanu, sarunām, un labi pavadītu laiku. Viņi, izskatās, ka ir uz palikšanu," sociālajos tīklos vēstīja Kivičs.