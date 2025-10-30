Mākslas galerija "Bazar't" aicina uz latviešu mākslinieču Martas Gotlības un Ilzes Dilānes kopizstādi “Starp debesīm un zemi”
No 2025. gada 1. novembra līdz 1. decembrim mākslas galerijā "Bazar't" ir apskatāma divu latviešu mākslinieču Martas Gotlības un Ilzes Dilānes kopizstāde “Starp debesīm un zemi”. Izstādes darba laiks ir katru dienu no pl 12.00 - 19.00.
Marta Gotlība izstādē piedāvā gleznas un ilustrācijas ar Latvijā sastopamiem putniem un dzīvniekiem. Putnu ilustrācijas radītas ar krāsu zīmuļiem daudzslāņu tehnikā reālisma manierē, savukārt gleznas tapušas eļļas tehnikā, vadoties pēc klasiskās glezniecības principiem.
M.Gotlība absolvējusi Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolu. Interese par putniem aizsākusies pirms aptuveni astoņiem gadiem, sākotnēji ilustrējot ar krāsu zīmuļiem, vēlāk pievēršoties arī eļļas glezniecībai. Mākslinieces rokraksts balansē starp zinātnisko precizitāti un reālismu, ko viņa attīstījusi pašmācības ceļā. Eļļas glezniecības tehniku M. Gotlība turpina pilnveidot jau vairākus gadus Anitas Arbidānes studijā. Putnu vērošana dabā ir viņas galvenais iedvesmas avots, un to attēlošana ir kļuvusi par terapeitisku radošās izpausmes formu.
Ilze Dilāne izstādē piedalās ar saviem keramikas darbiem, kas veidoti no māla un arī papīra māla, akmens masas, porcelāna. Māksliniece ir pētījusi un eksperimentē ar kurinuki tehniku, kur forma un faktūra kļūst par galveno izteiksmes līdzekli. Viņas darbi bieži apvieno dabas motīvus ar intuitīvu formu un krāsu spēli, veidojot dziļas, taktilas kompozīcijas. Vairāki izstādes darbi ir tapuši prakses laikā Itālijā, Somijā, Igaunijā, kur tie ir dedzināti Anagamas krāsnīs. Kopš 2008. gada Ilze aktīvi darbojas roksmēluma papīra mākslā. 2021.gadā Ilze pabeidza Keramikas mağistratūru LMA ar pētījumu par Papīra porcelānu. Ilze Dilāne ir piedalījusies starptautiskās meistarklasēs ASV un Dānijā, kā arī regulāri izstāda savus darbus Latvijas kultūras telpā.
Izstāde “Starp debesīm un zemi” ir vizuāls dialogs starp divām māksliniecēm un diviem medijiem – M. Gotlības precīzajām, dabas iedvesmotajām ilustrācijām un gleznām, un I. Dilānes intuitīvajām, zemes faktūrās sakņotajām keramikas formām. Tā ir iespēja iepazīt Latvijas dabu ne tikai caur attēlu, bet arī caur materiālu - no putna lidojuma līdz māla dziļumam, no debesīm līdz zemei.