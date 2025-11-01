Liepāja 2027 izveidojuši ekodizaina vadlīnijas pasākumu organizatoriem
Nodibinājums Liepāja 2027 sadarbībā ar kultūras un ilgtspējas pētnieci Kitiju Balcari ir izstrādājis ekodizaina vadlīnijas, kas palīdzēs organizēt ilgtspējīgus un videi draudzīgus pasākumus, veicinot atbildīgu rīcību un kopienas iesaisti. Šīs vadlīnijas piedāvā praktiskus ieteikumus resursu taupīšanai, atkritumu samazināšanai un videi saudzīgai komunikācijai, kas kalpos par pamatu ilgtspējīgas kultūras attīstībai Liepājā un tālāk.
Nodibinājums “Nodibinājums Liepāja 2027” (Liepāja 2027) sadarbībā ar kultūras un ilgtspējas pētnieci Kitiju Balcari izveidojuši ekodizaina vadlīnijas — praktiskus ieteikumus Liepāja 2027 programmas pasākumu organizatoriem.
Ekodizaina vadlīniju mērķis ir veidot ilgtspējīgus pasākumus, kas balstīti atbildīgā un apzinātā rīcībā. Tās palīdzēs pasākumu organizatoriem pieņemt videi draudzīgus lēmumus, taupīt resursus, veicināt sadarbību un stiprināt kopienas atbildības sajūtu. Vadlīnijās tiek apskatīti tādi aspekti kā ilgtspējīgu materiālu izvēles priekšnosacījumi, aprites principi, ūdens patēriņš, atbildīga ražošana un producēšana, vietējās kopienas iesaiste, videi saudzīga reklāma un izglītojoša komunikācija, atkritumu samazināšana un pārstrāde, transports un loģistika u.c.
“Ekodizaina pieeja nozīmē ne tikai rūpes par vidi, bet arī citam par citu – kā par līdzcilvēkiem, tā par citām dzīvām būtnēm. Šīs vadlīnijas kalpos par atspēriena punktu rīcības maiņai un palīdzēs veidot saudzīgākas, cieņpilnākas un līdzsvarotākas attiecības. Ceru, ka ne tikai laikā, kad piedzīvosim Liepāju kā Eiropas kultūras galvaspilsētu, bet arī turpmāk, kļūstot par pašsaprotamu pieeju ikdienā un iedvesmojot arī citus,” norāda ekodizaina vadlīniju autore Kitija Balcare.
Vadlīnijās ir izdalīti divi to īstenošanas līmeņi. Pirmajā līmenī ietverts visaptverošs ekodizaina princips, ko pasākumu organizatori ir aicināti izprast, ievērot un pielāgot savam pasākumam, kā arī praktiskas darbības, kuras paredzēts īstenot pasākuma norises laikā. Otrajā līmenī sniegti papildu ieteikumi, kas palīdzēs izprast konkrēto ekodizaina principu un pārvērst to praktiskos soļos.
Kitija Balcare, Ph.D. (c.), ir Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece, teātra kritiķe, teātru ilgtspējas projekta “STAGES” (Sustainable Theatre Alliance for a Green Environmental Shift) zinātniskās komitejas vadītāja un docente vides aizsardzībā. Viņas pētnieciskās intereses saistītas ar kultūras un ilgtspējas mijattiecībām, mākslas un vides aktīvismu, vides komunikāciju un teātra kritiku.