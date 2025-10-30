Cēsīs atjaunots Stāstu tornis
Cēsu Stacijas laukumā atklāts Stāstu tornis – grāmatu apmaiņas punkts, brīvdabas lasītava un satikšanās vieta, kas aicina ikvienu dalīties stāstos un lasīšanas priekā. Šis unikālais projekts, kas pirmo reizi radās 2013. gadā, atgriežas, lai iedvesmotu kopienu un veicinātu radošu mijiedarbību.
28. oktobrī, Cēsu Stacijas laukumā atklāts Stāstu tornis - grāmatu apmaiņas punkts, brīvdabas lasītava un satikšanās vieta. Tornī ikviens var atnest savu stāstu un paņemt citu vietā, daloties lasīšanas priekā un idejās. Stāstu tornis pirmo reizi tapa 2013. gadā Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskajā arhitektūras, dizaina un pilsētplānošanas vasaras skolā, bet 2025. gadā tas atdzima no jauna pēc rekonstrukcijas. Tā tapšanā un atjaunošanā aktīvi piedalījās vairāki arhitekti, dizaineri un Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieki: Niklāvs Paegle, Thomas Randall-Page, Theodore Molloy, Artūrs Tols, Christof Nichterlein, Dumitru Eremciuc, Natascha Häutle, Rūta Austriņa, Signe Pelne, Tanja Diesterhof, Ulkar Orjuova, Zoi Katsamani, Gunita Ķiesnere, Evelīna Ozola, Toms Kokins, Kristaps Asnis un Kaspars Lauga.
Stāstu torni radīja un uztur Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību, un tas turpinās būt par vietu, kur cēsnieki var satikties, dalīties ar grāmatām un iedvesmojoties, vēsta Cēsu novada pašvaldība.