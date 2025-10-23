Cēsīs sakopj vēsturisko kapsētu
Vēsturiskā Cēsu pilsētas kapsēta, kas 20. gadsimta otrajā pusē tika izpostīta, pakāpeniski atjaunojas ar vietējās kopienas un organizāciju atbalstu, atgūstot savu kultūrvēsturisko nozīmi un kļūstot par svarīgu izglītojošu un piemiņas vietu.
Turpinās pieminekļu atjaunošana, teritorijas sakopšana un izzinošu pasākumu rīkošana, kas piesaista gan vietējos iedzīvotājus, gan vēstures interesentus.
Vēsturiskā Cēsu pilsētas kapsēta (tā saucamie Vācu kapi), kas pagājušā gadsimta otrajā pusē tika izpostīta, pakāpeniski atgūst tās kultūrvēsturiskajai nozīmībai atbilstošu veidolu. Ar Cēsu novada pašvaldības un Latvijas ebreju kopienas restitūcijas fonda atbalstu pērn kapsētā pacelti vairāk nekā 30 apgāztie un zemē ieaugušie pieminekļi. Visvairāk izdevies paveikt ebreju kapsētas nodalījumā, kur ne vien atjaunoti pieminekļi un veikti teritorijas sakopšanas darbi, bet arī uzstādīts kapsētā pirmais informācijas stends.
Kapsētas luterāņu nodalījumā pacelti vairāku Cēsu vēsturē nozīmīgu personu kapu pieminekļi, piemēram, ārsta un sanatorijas (Vaļņu ielā) izveidotāja Augusta Smilgas un pedagoga, latviešu reālskolas dibinātāja Kārļa Millera (Zariņu Kārļa) pieminekļu postamenti, pagājušā gada nogalē informēja Cēsu novada pašvaldība.
Simtiem kilogramu smago pieminekļu pacelšanu veikuši cēsnieki Aigars Rakulis un Jānis Rakulis. Praktisko darbu veikšanā nozīmīgu ieguldījumu sniegusi gan kapsētas izpētes grupa un tās atbalstītāji, gan jaunieši no Krimuldas vidusskolas Jaunsardzes vienības.
2023. gadā noslēdzies kapsētas kultūrvēsturiskās inventarizācijas darbs, kura laikā dokumentēti 800 līdz mūsdienām saglabājušies pieminekļi vai to fragmenti. Inventarizācijas rezultāti apkopoti īpaši šim nolūkam radītā tīmekļa vietnē kapseta.cesis.lv. Unikālajā digitālajā resursā apkopota informācija arī par kapsētas vēsturi un šeit apbedītajiem cēsniekiem.