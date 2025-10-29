Cēsu ģimnāzija par vairāk nekā 36 tūkstošiem tikusi pie jauna jumta
Cēsu Valsts ģimnāzijā ir pabeigti jumta atjaunošanas darbi, kas uzlabo ēkas drošību, siltuma efektivitāti un nodrošina ilgtspējīgu ekspluatāciju.
Cēsu Valsts ģimnāzijā pagājušajā mēnesī sāka un tagad pabeigti jumta atjaunošanas darbi, ko īstenoja būvnieks SIA "AB VIDZEMES NAMI", lai uzlabotu ēkas drošību, siltuma efektivitāti un nodrošinātu ilgtspējīgu jumta ekspluatāciju. Veiktie darbi garantē ēkas ilgtermiņa uzturēšanu, drošu piekļuvi tehniskajām zonām un uzlabotu vizuālo izskatu.
Remontdarbu laikā veikta jumta valcprofila daļas attīrīšana no sūnām un rūsas, krāsošanas darbi un lokāla remontēšana. Nomainīti 197 metri horizontālo jumta noteku, papildināts bēniņu siltumizolācijas slānis, bet nesošās konstrukcijas apstrādātas ar antipirēnu ugunsdrošībai.
Bēniņos izbūvētas koka laipas atbilstoši prasībām tehniskajai apkalpošanai un uzstādīts apgaismojums. Jumta remontdarbu laikā noņemtas bojātās koka konstrukcijas, uzstādītas drošas metāla kāpnes un laipas, veikta lokāla jumta seguma remontēšana un atjaunota zibensnovadīšanas kontūras stiprinājumi. Vecās lūkas nomainītas ar jaunām jumta apkopju veikšanai, savukārt bēniņu durvis - uz ugunsdrošām, bet vējkastes pārkrāsotas un atjaunotas.
Papildus veikti skursteņu apmetumu labojumi un hidroizolēti ventilācijas izvadu savienojumu punkti, nodrošinot ilgtspējīgu ēkas uzturēšanu nākotnē. Kopējās darbu izmaksas bija 36 446,94 eiro.