Zināmi Jelgavas novada izcilnieki, kurus godinās Valsts svētkos
Jelgavas novada dome ir apstiprinājusi pašvaldības augstāko apbalvojumu saņēmējus, atzīstot viņu nozīmīgo ieguldījumu sportā, kultūrā, uzņēmējdarbībā un sabiedriskajā dzīvē. Apbalvojumi tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienas svinīgo pasākumu laikā novada pagastos.
Izceļot īpašus nopelnus, profesionālu ieguldījumu un sasniegumus dažādās jomās, Jelgavas novada dome 29. oktobra sēdē apstiprināja pašvaldības augstāko apbalvojumu saņēmējus.
Ar Jelgavas novada domes lēmumu augstākais apbalvojums “Goda diploms” piešķirts: * Sarmītei Beltei, Valgundes sporta bāzes vadītājai – par ilggadēju ieguldījumu volejbola, veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšanā Jelgavas novadā; * Lāsmai Ivanovai, Lielplatones pagasta senioru deju kolektīva “Mārtiņš” vadītājai – par ieguldījumu kultūras attīstībā un tradīciju saglabāšanā Jelgavas novadā un ārpus tā; * Sarmītei Vīpulei, Vilces pagasta lietišķās mākslas studijas “Vilcenes” un Zaļenieku pagasta Tautas lietišķās mākslas studijas vadītājai – par tautas daiļamata prasmju saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm.
“Atzinības rakstu” saņems: * Aldis Pauga, Glūdas pagasta iedzīvotājs, pirmais helikopteru privātpilots atjaunotajā Latvijā un pirmais vietējā helikopteru biznesa radītājs – par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā Jelgavas novadā un aviācijas nozarē Latvijā; * Zaiga Cīmure, Platones pagasta Centra doktorāta ārsta palīgs – par profesionālu ieguldījumu veselības aprūpes attīstībā Jelgavas novadā.
“Pateicības raksts” tiks pasniegts: * Pēterim fon Klopmanam, Lielvircavas muižas kultūrvēsturiskās ekspozīcijas satura nodrošinātājam – par devumu Jelgavas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā; * Valdim Pavlovskim, režisoram – par ieguldījumu un izciliem sasniegumiem novada un valsts mērogā.
Apbalvojumi tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienas svinīgo pasākumu laikā novada pagastos.