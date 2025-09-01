Jelgavas novadā patvertņu vajadzībām pielāgos vairākus objektus
Jelgavas novadā par 358 257 eiro patvertņu vajadzībām tiks pielāgoti astoņi objekti, paredz novada domes pieņemtais lēmums.
Lai stiprinātu iekšējo drošību un aizsargātu iedzīvotājus apdraudējuma gadījumā, pašvaldība plāno īstenot projektu "Objektu (patvertņu) pielāgošana un aprīkošana civilās aizsardzības mērķiem". Projekta īstenošanas gaitā tiks pielāgotas un aprīkotas esošās telpas, lai tās atbilstu Iekšlietu ministrijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) izstrādātajām vadlīnijām trešās kategorijas patvertņu minimālajām prasībām iedzīvotāju aizsardzībai no bīstamiem faktoriem katastrofas, militāra iebrukuma vai kara gadījumā, mazinot ārēja sprādziena triecienviļņa un šķembu ietekmi.
Pēc veiktā apsekojuma no 26 pašvaldības objektiem finansējuma piesaistei tika atlasīti astoņi VUGD izvirzītajiem kritērijiem atbilstoši primāri atbalstāmi objekti, kas atrodas tuvu iedzīvotāju uzturēšanās vietām, lai nodrošinātu cilvēku nokļūšanu patvertnē iespējami drīzā laikā pēc ziņu saņemšanas par apdraudējumu. Tir ir pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" Ānē, sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs "Eleja", Salgales pagasta pārvalde Emburgā, Kalnciema pagasta pamatskola, pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte" Ozolniekos, Nākotnes kultūras nams, Vilces pamatskola un Vircavas pagasta tautas nams.
Telpu atbilstību trešās kategorijas patvertnes prasībām nosaka virkne kritēriju - piemēram, telpu sienām un griestiem jābūt veidotiem no dzelzsbetona, blokiem vai ķieģeļiem, kā arī tās nedrīkst applūst ikdienas apstākļos. Patvertnes atverēm, tai skaitā logiem, jābūt nodrošinātām ar aizsargvairoga konstrukcijām vai citiem risinājumiem, turklāt patvertnei jābūt izvietotai pagrabstāvā, pazemes stāvā vai cokolstāvā.
Ar projekta finansējumu plānots veikt, piemēram, piespiedu ventilācijas ierīkošanu, ūdensapgādes, kanalizācijas un energoapgādes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu tieši patvertņu telpās, paredzot iespēju nodrošināt augstāk minētos pakalpojumus autonomi.
Kopējais pieejamais finansējums Jelgavas novada pašvaldības objektu aprīkošanai ir 358 257 eiro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums 311 528 eiro un Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums 15% apmērā.
Jau ziņots, ka šovasar stājās spēkā grozījumi Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā, kas noteic tiesisko regulējumu patvertņu izveidei. Ir paredzēts finansējums 570 patvertņu ierīkošanai valsts un pašvaldību objektos, piesaistot līdzekļus no ERAF.
Tāpat likumā par valsts budžetu noteikts, ka pašvaldību aizņēmumu kopējais palielinājums 2025., 2026. un 2027.gadā ir 168 138 258 eiro un tas ir attiecināms arī uz patvertņu izveidošanu, tajā skaitā pašvaldības administratīvajā teritorijā esošu telpu pielāgošanu patvertņu vajadzībām.
Iekšlietu ministrijas sagatavotais likums paredz, ka patvertnes tiek iedalītas trīs kategorijās.
Pirmās kategorijas patvertnes paredzētas aizsardzībai no sprādziena triecienviļņa, ķīmisko kaujas vielu, jonizējošā starojuma un radioaktīvo putekļu iedarbības, šķembām. Pirmās kategorijas patvertnēm jābūt aprīkotām ar attiecīgiem filtriem, nodrošinot gaisa pārspiedienu, un iekārtām, kas var nodrošināt elpošanai piemērotu vidi gadījumā, ja netiek pievadīts gaiss no ārpuses.
Otrās kategorijas patvertnes paredzētas aizsardzībai no sprādziena triecienviļņa un jonizējošā starojuma iedarbības, šķembām. Atšķirībā no pirmās kategorijas patvertnēm otrās kategorijas patvertnes tiktu būvētas ar mazāku sienu un pārsegumu biezumu, līdz ar to nodrošinātu aizsardzību no sprādziena triecienviļņa ar mazāku pārspiedienu, kā arī netiktu aprīkotas ar filtriem aizsardzībai no kaujas ķīmiskajām un toksiskām vielām un iekārtām, kas var nodrošināt elpošanai piemērotu vidi gadījumā, ja netiek pievadīts gaiss no ārpuses.
Savukārt trešās kategorijas patvertnes, kas izveidotas, pielāgojot esošas būves vai to daļas, paredzētas, lai mazinātu ietekmi no sprādziena triecienviļņa, šķembām.