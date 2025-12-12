Bijušais NATO padomnieks brīdina par līdz šim neiedomājamu nākotnes karu
Bijušais NATO ģenerālsekretāra īpašais padomnieks Marks Leiti norādījis, ka jebkurš nākotnes karš nebūs salīdzināms ar Otrā pasaules kara mērogu.
Marks Leiti to sacīja intervijā “Sky News”, komentējot NATO ģenerālsekretāra Marka Rites vakardienas izteikumus, kuros viņš aicināja sabiedrotos gatavoties karam tādā apmērā, kādu piedzīvoja mūsu vecāku vai vecvecāku paaudze.
“Es domāju, ka tas būs ārpus tā, par ko mēs esam domājuši gadu desmitiem,” sacīja Leiti.
“Kad viņš saka, ka mums jāgatavojas karam, viņš domā nopietnu karu, un tā nav pirmā reize, kad viņš to saka. Viņš to pauda jau šī gada sākumā. Galvenais, par ko viņš runāja, ir tas, ka mums nepieciešama arī atbilstoša domāšana,” uzsvēra Leiti.
Pēc Leiti teiktā, Apvienotajai Karalistei būtu jāpieņem līdzīga “kara laika domāšana” kā, piemēram, Zviedrijai, kas savus iedzīvotājus aicina “domāt par iespējamajiem scenārijiem”.
“NATO dalībvalstis tuvāko piecu gadu laikā varētu kļūt par nākamo Krievijas militāro mērķi pēc Ukrainas,” ceturtdien preses konferencē Berlīnē brīdināja alianses ģenerālsekretārs Marks Rite.
"Mēs esam nākamais Krievijas mērķis. Man ir bail, ka daudzi ir klusībā bezrūpīgi, pārāk daudziem nav steidzamības sajūtas, un daudzi uzskata, ka laiks ir mūsu pusē. Tas tā nav. Laiks rīkoties ir tagad," uzsvēra alianses vadītājs.
Krievija pret Eiropas valstīm pastiprinājusi diversijas un operācijas, kas vērstas pret civilo, militāro un kritisko infrastruktūru, norādīja Rite.
Viņš pieminēja dzelzceļa spridzināšanu Polijā, Krievijas iznīcinātāju veikto Igaunijas gaisa telpas pārkāpumu un dronu parādīšanos vairāku Eiropas valstu lidostu tuvumā.
Karu novērst var tikai NATO valstu gatavošanās aizsardzībai, cita starpā arī ievērojami palielinot aizsardzības izdevumus, norādīja Rite. "Konflikts ir uz mūsu sliekšņa. Krievija ir atvedusi karu uz Eiropu. Mums ir jābūt gataviem līdzīga mēroga karadarbībai, kādu piedzīvoja mūsu vectēvi un vecvectēvi," pauda ģenerālsekretārs.