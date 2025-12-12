Mūžībā devies Artūrs Deksnis - viņa cīņa ar vēzi iedvesmoja tūkstošus
Mūžībā devies Artūrs Deksnis, kurš ar neparastu atklātību un drosmi dalījās savā smagajā cīņā ar īpaši agresīvu vēzi.
Daudziem Artūra stāsts kļuva par cerības, spēka un cilvēcības apliecinājumu. Sabiedrība cieši sekoja līdzi viņa cīņai ar 4. stadijas vēzi, sniedzot atbalstu un palīdzot ar ziedojumiem. Artūrs sociālajos tīklos regulāri dalījās savās domās, pārdzīvojumos un ticībā, iedvesmojot citus nepadoties pat visgrūtākajos brīžos.
Vēl septembra beigās Artūrs rakstīja par cerību pieveikt slimību un apņēmību turpināt cīņu. Diemžēl šoreiz slimība izrādījās stiprāka, un Artūra ceļš šajā pasaulē ir noslēdzies. Par viņa aiziešanu mūžībā paziņojuši tuvinieki.
Atvadīšanās no Artūra notiks 14. decembrī pulksten 13.00 Gulbenes Veco kapu kapličā. Tuvinieki lūdz uz atvadīšanos ierasties bez vainagiem un ziedu pušķiem.
Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Artūra ģimenei, draugiem un ikvienam, kuru aizkustināja viņa stāsts.