VIDEO: sociālajos tīklos smejas par Pakistānas premjerministra neveiklo tikšanos ar Putinu
foto: (Foto: Ekrānuzņēmums)
Pēc 40 minūšu gaidīšanas Šarifs ieiet Putina un Erdogana sarunu telpā.
Pasaulē

VIDEO: sociālajos tīklos smejas par Pakistānas premjerministra neveiklo tikšanos ar Putinu

Santa Hincenberga

Jauns.lv

Starptautiskajā forumā Turkmenistānā, kas 12. decembrī bija veltīts valsts pastāvīgās neitralitātes 30. gadadienai, Pakistānas premjerministram Šehbazam Šarifam bija paredzēta tikšanās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, taču šī tikšanās izvērtās negaidītā veidā.

VIDEO: sociālajos tīklos smejas par Pakistānas pre...

Kā liecina RT India publicētais video, Šarifs pēc savas plānotās divpusējās tikšanās aizkavēšanās nejauši iegāja slēgtā sarunā starp Putinu un Turcijas prezidentu Redžepu Tajipu Erdoganu.

Pēc tam, kad Šarifs kopā ar ārlietu ministru Išaku Daru 40 minūtes bija gaidījis blakus telpā, arvien nepacietīgākais Pakistānas premjerministrs nolēma ieiet telpā, kur Putins tobrīd risināja sarunas ar Turcijas prezidentu, cerot vismaz uz īsu tikšanos.

Tiek ziņots, ka aptuveni pēc desmit minūtēm Šarifs telpu pameta.

Šis brīdis, kas tika iemūžināts video, izraisījis izsmieklu sociālajos tīklos, kur daļa lietotāju to raksturojuši kā diplomātisku misēkli. Kāds lietotājs platformā “X” rakstīja: “Putins nevēlas tērēt laiku ubagiem,” savukārt cits komentēja: “Pat Tramps ar šiem ubagiem rīkojās tāpat.”

Pats forums bija nozīmīgs notikums Turkmenistānai, kuras pastāvīgā neitralitāte tika oficiāli atzīta 1995. gada 12. decembrī ar vienbalsīgu ANO Ģenerālās asamblejas lēmumu. Šis statuss paredz valsts nepiedalīšanos militārajās aliansēs, neiesaistīšanos konfliktos, izņemot pašaizsardzību, kā arī ārvalstu militāro bāzu aizliegumu tās teritorijā.

Tēmas

PakistānaKrievijaTurcijaVladimirs PutinsRedžeps Tajips ErdogansANO

Citi šobrīd lasa