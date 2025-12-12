VIDEO: sociālajos tīklos smejas par Pakistānas premjerministra neveiklo tikšanos ar Putinu
Starptautiskajā forumā Turkmenistānā, kas 12. decembrī bija veltīts valsts pastāvīgās neitralitātes 30. gadadienai, Pakistānas premjerministram Šehbazam Šarifam bija paredzēta tikšanās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, taču šī tikšanās izvērtās negaidītā veidā.
Kā liecina RT India publicētais video, Šarifs pēc savas plānotās divpusējās tikšanās aizkavēšanās nejauši iegāja slēgtā sarunā starp Putinu un Turcijas prezidentu Redžepu Tajipu Erdoganu.
Pēc tam, kad Šarifs kopā ar ārlietu ministru Išaku Daru 40 minūtes bija gaidījis blakus telpā, arvien nepacietīgākais Pakistānas premjerministrs nolēma ieiet telpā, kur Putins tobrīd risināja sarunas ar Turcijas prezidentu, cerot vismaz uz īsu tikšanos.
Pakistan’s PM Shehbaz Sharif waited 40 minutes today for a meeting with Putin.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 12, 2025
In the end, the prime minister got tired of waiting and unexpectedly walked into the room where, as it turned out, Putin was already holding talks with President Erdoğan.
Five minutes later, Sharif… pic.twitter.com/9ykdE3YW3R
Tiek ziņots, ka aptuveni pēc desmit minūtēm Šarifs telpu pameta.
Šis brīdis, kas tika iemūžināts video, izraisījis izsmieklu sociālajos tīklos, kur daļa lietotāju to raksturojuši kā diplomātisku misēkli. Kāds lietotājs platformā “X” rakstīja: “Putins nevēlas tērēt laiku ubagiem,” savukārt cits komentēja: “Pat Tramps ar šiem ubagiem rīkojās tāpat.”
Pats forums bija nozīmīgs notikums Turkmenistānai, kuras pastāvīgā neitralitāte tika oficiāli atzīta 1995. gada 12. decembrī ar vienbalsīgu ANO Ģenerālās asamblejas lēmumu. Šis statuss paredz valsts nepiedalīšanos militārajās aliansēs, neiesaistīšanos konfliktos, izņemot pašaizsardzību, kā arī ārvalstu militāro bāzu aizliegumu tās teritorijā.