112
Šodien 09:23
Cēsu novadā no meža izvesti divi apmaldījušies cilvēki
Vakar Cēsu novadā no meža izvesti divi apmaldījušies cilvēki, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Īsi pirms plkst. 18 VUGD saņēma informāciju, ka Raiskuma pagasta purvā ir apmaldījušies divi cilvēki. Sazinoties telefoniski, cilvēki tika atrasti un ar kvadriciklu izvesti no tā.
Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 38 izsaukumus: deviņus - uz ugunsgrēku dzēšanu, 21 - uz glābšanas darbiem, bet astoņi izsaukumi bija maldinājumi.
Neilgi pēc plkst. 17 ugunsdzēsēji devās uz Jēkabpils novada Kūku pagastu, kur ar atklātu liesmu dega vienstāva dzīvojamā māja 180 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēka dzēšanas darbos piedalījās Jēkabpils, Viesītes, Līvānu un Pļaviņu glābēji.