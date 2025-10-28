Nepatīkama vēsts pasažieriem - otrdienas vakarā atcelti vai kavējās vairāki vilcienu reisi
foto: Sintija Zandersone/LETA
Ilustratīvs attēls
Nepatīkama vēsts pasažieriem - otrdienas vakarā atcelti vai kavējās vairāki vilcienu reisi

Otrdienas vakarā atcelti divi vilcienu reisi, bet vēl vairāki brauc ar kavējumu, liecina paziņojumi AS "Pasažieru vilciens" (PV) mājaslapā.

Satiksmes negadījuma dēļ šovakar ticis atcelts vilciens Nr. 6262 Rīga (20:40) - Lielvārde (21:38) posmā Ogre - Lielvārde. Pasažierus aicināja izmantot vilcienu Nr.6264 Rīga (21:08) - Aizkraukle (22:20), vilcienam papildus pieturot pieturvietās Pārogre un Ciemupe.

Savukārt vilciens Nr. 6266 Rīga (21:47) - Lielvārde (22:45) brauc ar aptuveni 30 min kavējumu pretī braucoša vilciena gaidīšanas dēļ.

Vilciens Nr. 6268 Rīga (22:40) - Aizkraukle (00:02) kavē apmēram desmit minūtes pretī braucoša vilciena gaidīšanas dēļ.

Tāpat šovakar atcelts vilciens Nr. 6267 Lielvārde (21:52) - Rīga (22:51) posmā Lielvārde - Ogre. Pasažieriem tika ieteikts izmantot vilcienu Nr.6269 Aizkraukle (22:01) - Rīga (23:28).

Savukārt vilciens Nr. 6267 Ogre (22:08) - Rīga (22:51) brauc ar aptuveni 25 min kavējumu.

Ar aptuveni 20 minūšu kavējumu brauc vilciens Nr. 6383 Rīga (22:15) - Dubulti (22:50).

Savukārt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsaukuma dēļ aptuveni stundu kavē vilciens Nr. 6264-824 Rīga (21:08) - Daugavpils (00:30).

Vilciens Nr. 824 Aizkraukle (22:29) - Daugavpils (00:30) brauc ar aptuveni 50 minūšu kavējumu.

Tikmēr pretī braucoša vilciena gaidīšanas dēļ vilciens Nr. 823-6269 Daugavpils (19:48) - Rīga (23:28) stāv pieturā Salaspils. Paredzamais kavējums ir aptuveni 15 minūtes.

