Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents: "Darba tirgus samaksas kropļošana ir veicinājusi situāciju, kad pasažieru pārvadātāji ir spiesti atcelt autobusu reisus"
Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija (LPPA) un Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrība (LAKRS) aicina par nozari atbildīgo Satiksmes ministriju steidzami paredzēt papildus finansējumu 2026. gada budžetā kritiski zemā autobusu šoferu atalgojuma palielinājumam.
LPPA un LAKRS min, ka tas ir iemesls šoferu trūkumam un pasažieru pārvadātāju atceltajiem reisiem, par ko VSIA “Autotransporta direkcija” (ATD) piemērojusi pārvadātājiem līgumsodus.
“Līgumsodu piemērošana no valsts puses nekādi nerisina problēmas cēloņus, bet tikai vēl vairāk pasliktina situāciju. Pirms pieciem gadiem valsts noteiktā minimālā 5,50 eiro stundas tarifa likme (bruto) šoferiem neatbilst darba tirgum, un autobusu vadītāji labāk izvēlas strādāt citās nozarēs. Šī darba tirgus samaksas kropļošana ir veicinājusi situāciju, kad pasažieru pārvadātāji ir spiesti atcelt autobusu reisus. Arī ATD patiesībā apzinās situāciju, jo jaunajos līgumos autobusu šoferu stundu likme jau ir gandrīz divas reizes augstāka. Tādēļ ir svarīgi, ka jau nākamā gada budžetā tiek paredzēts finansējums šoferu atalgojuma celšanai esošajos ilgtermiņa līgumos,” norāda Ivo Ošenieks, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents.
LAKRS informē, ka pagājušajā nedēļā ir vērsusies pie premjerministres Evikas Siliņas ar atklātu vēstuli, vēršot uzmanību uz kritisko situāciju sabiedriskā transporta nozarē un autobusu vadītāju atalgojumu, kas nenodrošina to sociālās garantijas un pamatvajadzības, kā arī pārkāpj tiesības no valsts puses.
“Mēs kā arodbiedrība aicinām valdību nekavējoties rīkoties, lai nodrošinātu taisnīgu finansējumu un cieņpilnu attieksmi pret darbiniekiem, kas ik dienu nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumus visā Latvijā. Valstiskā līmenī šobrīd tiek dalītas šoferu algas. Vieni par to pašu darbu saņem 5,50 eiro stundā, kamēr citi – 12 eiro stundā. Uz doto brīdi no Satiksmes ministrijas nav vairāk par tukšiem solījumiem – atrast līdzekļus, ko iekļaut 2026. gada budžetā autobusa vadītājiem, kuri tiek nodarbināti sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklos. Vēl uz šo doto brīdi nav atbildes uz solījumiem, kā arī nav aprēķināta summa, kas ir nepieciešama, lai gan arodbiedrība šo summu no savas puses apkopojusi vienas dienas laikā,” norāda LAKRS valdes priekšsēdētāja Inga Vējiņa.
LPPA min, ka ar vēstuli atkārtoti oktobra sākumā vērsās pie satiksmes ministra Ata Švinkas ar aicinājumu veikt grozījumus normatīvajos aktos, lai palielinātu darba samaksu reģionālās nozīmes maršrutu tīklā autobusu vadītājiem, tādā veidā ar reālām darbībām samazinot šoferu trūkumu un neveikto pārvadājumu risku.
Lai nodrošinātu sabiedriskā autobusu pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes maršrutu tīklā, pārvadātājiem jau šobrīd ir jāmaksā autobusu vadītājiem darba samaksa, kas ir pietuvināta šī brīža ekonomiskajai situācijai, skaidro LPPA un LAKRS . Taču valsts nekompensē atalgojuma pieaugumu četru gadu garumā, kas pasažieru pārvadātājiem rada lielus finansiālus zaudējumus.
LPPA un LAKRS uzskata, ka tas ir netaisnīgi, daloties, ka izsludinātajos līdzīgos ATD organizētos iepirkumos par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā autobusu vadītāju stundas vidējā bruto samaksa tiek norādīta ne zemāka par 9,14 eiro.
Asociācija un arodbiedrība LAKRS norāda, ka jau uz iepirkuma izsludināšanas brīdi 2019. gadā šīs ATD obligātās minimālās sociālās prasības neatbilda tirgus situācijai un vidējiem rādītājiem nozarē. Minot, ka tadējādi kļūdīgi tika norādīts pakalpojumu sniedzējiem par potenciālajām izmaksām turpmākos gados. Autobusa vadītājam par autobusa vadīšanas laiku noteikta minimālā 5,5 eiro stundas tarifa likme (bruto), balstoties uz ATD izstrādāto nolikumu, skaidro LPPA un LAKRS . Līdz šī gada augustam tā bija 5,00 eiro, bet no 2028.gadā to paredzēts palielināt līdz 6,05 eiro.
LPPA un LAKRS informē, ka saskaņā ar CSP datiem šī gada 2. ceturksnī vidējais bruto atalgojums mēnesī valstī ir 1808 eiro. Savukārt bruto stundas likme - 12,69 eiro, kas nozīmē, ka ATD noteiktā esošā minimālā stundas likme autobusu šoferiem 5,50 eiro apmērā ir zem katras kritikas un neatbilst esošajai tirgus situācijai. Likmju kāpumam ir objektīvi iemesli, kurus pārvadātāji nevarēja paredzēt gatavojot piedāvājumus, noslēguma vēsta LPPA un LAKRS.