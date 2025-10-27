Liepājā aizvadīts vidējās paaudzes deju kolektīva “Vaduguns” 25 gadu jubilejas koncerts
18. oktobrī Liepājas Olimpiskajā centrā savu 25 gadu jubileju atzīmēja vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vaduguns”.
"Deja mums ir kā stāsts – par draudzību, piedzīvojumiem un kopīgiem mērķiem. Katrs solis ir kā raksts mūsu kopīgajā audeklā, kas pleties gadu no gada, bagātinot mūsu kopības spēku. Mēs izdzīvojam latviešu tautas rakstus, godinām savu kultūru un lepnumu, kas tiek nodots no paaudzes paaudzē," norāda deju kolektīvs.
"Mēs elpojam vienā ritmā, smejamies kopā, dalāmies ar enerģiju, un aizmirstam par ikdienas steigu, kad sāk skanēt pirmie akordi. Mēs esam kā deja pati – reizēm skaisti saskaņoti, reizēm katrs savā solī, bet vienmēr – kopā," tā savu darbību raksturo dejotāji.
Videjās paaudzes deju kolektīvs “Vaduguns” tika dibināts 2000. gadā un savu dejotprieku rādījis neskaitāmos deju svētkos, festivālos, skatēs un koncertos Latvijā, kā arī nesis Liepājas un Latvijas vārdu pasaulē, uzstājoties Itālijā, Čehijā, Ungārijā un Horvātijā. Jubilejas pasākumā “Ilgāk par mirkli” kopā ar jubilāriem piedalījās arī vidējās paaudzes deju grupas “Vērgalīte” (Dienvidkurzemes novads), “Svirlauka” (Jaunsvirlaukas pagasts), “Bikstenieki” (Bikstu pagasts) un “Liedags” (Ventspils), kā arī Liepājas jauniešu deju kolektīvi “Jumītis” un “Vaduguns”.