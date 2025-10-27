Kremļa propagandists Latvijas aktīvistam stāsta, cik laimīgi Krievijas nekurienē ir vācieši, kas aizbēguši no "pūstošās pasaules"
Soctīklos parādījies video, kurā sarunājas no Latvijas aizbēgušais prokremliskais aktīvists Romāns Samuļs un Kremļa propagandists Aleksejs Stefanovs. Viens no viņiem entuziasma pilns stāsta, ar kādu prieku vācieši pamet Vāciju un pārceļas uz Krievijas nekurieni, lai tikai būtu tālāk no LGBT.
Video intervijā Stefanovs lepni stāsta par vāciešiem, kuri pārcēlušies uz Krieviju Kalugas apgabalā, kur sākuši celt jaunu ciematu, divus gadus dzīvodami bez ceļiem un elektrības. Tur pavasarī dažkārt nav iespējams piebraukt pie mājas. Stefanovs lielās, ka atbraucis no turienes "netīrs un apmierināts".
"Neliels apdzīvots punkts, aiz tā kilometrus trīs līdz piecus pa bezceļu vajadzēja braukt līdz ciemam, kuru no jauna veido vācieši, mūsu krievu vācieši, kas atgriezušies no Vācijas pēc 20 līdz 30 gadu ilgas nodzīvošanas tur. Viņi atbrauca uz ciemu, kur nebija nekā, viņi no nulles sāka visu būvēt. Divus gadus dzīvoja bez elektrības, viņiem darbojās ģeneratori. Viņiem tur joprojām nav ceļu, taču viņi ir laimīgi.
Tur divās mājās dzīvo ģimenes ar bērniem, un vēl atbrauc. Tas bija pavasaris, bet mums vēl paveicās, jo mēdz būt tā, ka tur nav iespējams nokļūt. Pļavas applūst, paceļas ūdens līmenis un nav iespējams izbraukt ar džipiem. Mēs no turienes atbraucām netīri, laimīgi, apmierināti.
Mūsdienīgas dzīvojamās mājas. Viņi ir laimīgi, apmierināti, aicina uz turieni tūristus. Man cilvēki no Vācijas ir rakstījuši un prasījuši, kā uz turieni var pārcelties uz dzīvi. Viņi ir gatavi bēgt no visa tā, lai tikai tiktu prom LGBT, visiem tiem izvirtuļiem, burtiski no mirstošās pasaules, kas sākusi jau pūt," ar smaidu saka Stefanovs.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas "Kremļa propagandists Latvijas aktīvistam stāsta, cik laimīgi Krievijas nekurienē ir vācieši, kas aizbēguši no "pūstošās pasaules"" saturu atbild Izdevniecība Rīgas Viļņi.