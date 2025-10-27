Būs īslaicīgi satiksmes ierobežojumi dzelzceļa remonta darbu dēļ.
Novadu ziņas
Šodien 10:33
Uz laiku slēgs dzelzceļa pārbrauktuvi pāri autoceļam P106 "Ezere-Embūte-Grobiņa"
VAS “Latvijas dzelzceļš” informē, ka 30. un 31. oktobrī no pulksten 9.00 līdz 15.00 uz dzelzceļa pārbrauktuves Nr.735 būs īslaicīgi satiksmes ierobežojumi dzelzceļa remonta darbu dēļ.
VAS “Latvijas dzelzceļš” Sliežu ceļu pārvalde informē, ka saistība ar dzelzceļa remonta darbiem” 30. un 31. oktobrī no pulksten 9.00 līdz 15.00 aptuveni pusstundu būs apgrūtināta autotransporta kustība uz dzelzceļa pārbrauktuves Nr.735, kas ved pāri autoceļam P106 “Ezere-Embūte-Grobiņa”.
Latvijas dzelzceļš atvainojas par sagādātājām neērtībām.