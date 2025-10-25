Apkopots, cik daudz ārzemnieku pērn Latvijā notiesāti ar brīvības atņemšanu
Pērn Latvijā par izdarītiem noziegumiem ar brīvības atņemšanu notiesāti 98 ārvalstnieki, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija.
Tostarp viens ārvalstnieks sodīts par tīšu slepkavību, par ko atbilstoši Krimināllikumā paredzētajam soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem.
Viens ārvalstnieks sodīts ar brīvības atņemšanu par izvarošanu. Par to Krimināllikumā mazākais soda apmērs ir paredzēti četri gadi, bet var sodīt arī ar mūža ieslodzījumu.
Seši ārvalstnieki ieslodzīti par zādzībām, krāpšanām vai piesavināšanos nelielā apmērā, par ko cietumsods pienākas līdz vienam gadam. Vēl pieciem piemērota brīvības atņemšana par zādzībām, par ko Krimināllikumā var piemērot līdz 10 gadiem cietumā.
Trīs sodīti ar ieslodzījumu par laupīšanām, kas paredz sodu cietumā līdz 15 gadiem, divi - par huligānismu, kas var likt nokļūt cietumā uz laiku līdz pieciem gadiem. Savukārt par narkotisko vielu nelikumīgu izgatavošanu, glabāšanu un realizēšanu pērn Latvijā notiesāts viens ārvalstnieks. Krimināllikuma pants, pēc kura sodīts šis ārvalstnieks, paredz piemērot ieslodzījumu līdz desmit gadiem.