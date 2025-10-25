Restorānu nedēļa 2025: Cēsu novads aicina uz īstu un autentisku garšu ceļojumu: “Ne tikai smuks, bet arī īsts”
No 1. līdz 9. novembrim deviņi Cēsu novada restorāni aicina baudīt īstas garšas, klātesamību un neaizmirstamu pieredzi rudens Restorānu nedēļā. Šī gada restorānu nedēļa ir veltīta vietējo uzņēmēju un kulinārijas meistaru sadarbībai, akcentējot Cēsu novada raksturu un garšu autentiskumu.
Deviņi izsmalcināti restorāni – H.E. Vanadziņš. Ziemeļu restorāns, Jāņoga, Kārļamuiža, KEST, Mango Sky Lounge, Villa Santa, Korean BBQ King Julian, Pavāru māja un Restorāns 1815, ir radījuši unikālas vairāku kārtu maltītes par vienotu cenu: 39 EUR personai.
Restorānu nedēļas piedāvājumu restorāni ir izstrādājuši, sadarbojoties ar “Radīts Cēsu novadā” preču zīmes lietotājiem un vietējiem novada uzņēmējiem. Uz šķīvja baudīt varēs ne tikai estētiski skaistu maltīti, bet arī stāstus par novada raksturu un garšām.
Restorānu nedēļas centrālā ideja ir īstums – sajūta, ko nevar atrast virtuālajā pasaulē un sociālajos medijos, bet gan tikai piedzīvot, esot klātesošam. Šī sajūta tiks pasniegta caur autentisku pieredzi, kas ir kā ceļa zīme, pēc kuras atpazīt īstu vietu un garšas.
"Šī gada rudens Restorānu nedēļa ir platforma, kurā baudīt un sajust Cēsu novada spēku un garšas, iepazīstot mūsu uzņēmējus un meistarus caur izsmalcinātām maltītēm. Restorānu nedēļas sauklis “Ne tikai smuks, bet arī īsts” aicina nolikt telefonus uz mirkli malā un ļauties klātesošiem mirkļiem un īstu garšu baudījumam,” norāda Restorānu nedēļas organizatori.
Aicinājums doties garšu piedzīvojumā
Restorānu nedēļa piedāvā lielisku iespēju gan Cēsu novada iedzīvotājiem, gan viesiem no citām Latvijas pilsētām doties rudenīgā garšu ceļojumā. Apmeklētāji tiek aicināti atbalstīt vietējos uzņēmējus un piedzīvot restorānu radītās maltītes, kas caur garšām atklāj Cēsu novada sirdi.
Par Cēsu novada Rudens Restorānu nedēļu:
Cēsu novada Restorānu nedēļa ir ikgadējs pasākums, ar mērķi padarīt restorānus pieejamus ikvienam un izcelt novada kulināros meistarus, vietējos produktus un sadarbību starp uzņēmējiem. Restorānu nedēļa aicina vietējos iedzīvotājus un novada viesus baudīt augstas klases maltītes par īpašu cenu. Plašāka informācija pieejama vietnē.