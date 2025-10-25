Kinopilsētiņa Cinevilla gatavojas "Danger Fest 2025"
“Cinevilla” ver durvis uz maģisko “Aizmirsto sapņu pilsētu” - vietu, kur sapņi kļūst īstenība!
No 24. oktobra līdz 1. novembrim kinopilsētā “Cinevilla” durvis vērusi maģiskā “Aizmirstā sapņu pilsēta”. Šī gada “Danger Fest 2025” brīnumainā pasaku pasaule, kurā sapņi atdzīvojas un fantāzija kļūst par realitāti.
“Danger Fest 2025” var piedalīties ikviens. No pl. 18.00 līdz 21.00 “Aizmirstā sapņu pilsētā” jautri pavadīt laiku varēs ģimenes ar bērniem, savukārt pēc pl. 21.00 pilsēta pārtaps noslēpumainākā valstībā ar intrigu un maģijas pieskārienu.
Apciemojot “Cinevillu”, apmeklētāji varēs sastapt burvjus, klaunus, mīmus, iluzionistus, dzīvās statujas un iepazīt sapņu tēlus ar īpašām spējām. Katru stundu uz lielās skatuves notiks krāšņas performances, lāzeršovs no “Ronin Lasers”, kas vijas kopā ar deju mākslu, bet pilsētas ielās virmos gaismas, mūzika un pārsteigumi ik uz soļa. Apmeklētāji varēs arī apmeklēt Mini Zoo, “Pure Chocolate” šokolādes muzeju, “Klaunu pilsētu” un motokluba “Rēgi MC” “Pamesto pilsētu”.
“Mēs esam atvēruši durvis uz pasauli, kurā sapņi vairs nav tikai fantāzija - tie ir piedzīvojumi, kurus var redzēt, sajust un izdzīvot “Aizmirstā Sapņa pilsētā”, kur bērni atrod brīnumus, bet pieaugušie atrod savu bērnības ticību,” stāsta pasākuma organizatore Anete Vanceviča.
Katru vakaru pilsētas vārti atvērsies no plkst. 18.00, un “Aizmirstā Sapņu Pilsēta” elpos kopā ar apmeklētājiem līdz pat pēdējiem šoviem. 24. 25. un 31. oktobrī un 1. novembrī pēdējais šovs plkst. 23.00. No 26.10. līdz 30.10. pēdējais šovs plkst. 22.00.
Šī gada jaunums. Pirmo reizi ir iespēja rezervēt īpašu personalizētu pieredzi grupām, sākot no 18 cilvēkiem. Visiem, kuri vēlas izbaudīt privātu un pielāgotu pasākumu, aicina sazināties pa tālruni +371 29366654 vai rakstīt uz e-pastu cinevillaevent@gmail.com.
Kinopilsēta “Cinevilla” atrodas 15 km no Tukuma, Slampes pagasta Praviņās. Iebraucot kinopilsētā, automašīnām tiks nodrošināti divi lieli stāvlaukumi un organizēta satiksme. Apmeklētājiem jau pirmajā solī būs iespēja ienirst teritorijā, kas elpo, kustas un maģiski pārveidojas, ļaujot sapņiem kļūt par realitāti.
Ieejas biļešu cena pieaugušajiem ir 15 eiro, bērniem vecumā no 6 līdz 18 gadiem – 10 eiro, bērniem no 3 līdz 5 gadiem – 5 eiro, bet pensionāriem, uzrādot apliecību, – 10 eiro. Bērniem līdz 3 gadu vecumam ieeja ir bez maksas. Biļetes pieejamas pasākuma norises vietā.