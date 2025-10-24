Pēc apmetuma nokrišanas Krišjāņa Valdemāra ielā Rīgas pašvaldība aicina: par bīstamām situācijām jāziņo nekavējoties

Krišjāna Valdemāra ielā noticis bīstams incidents – no ēkas nokritis apmetums
Trešdienas pēcpusdienā Krišjāņa Valdemāra ielā 1c gājējus pārsteidza negaidīts incidents – no ēkas fasādes ar skaļu blīkšķi nokrita apmetuma fragments.
Kā portālam Jauns.lv skaidro Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators Mārtiņš Vilemsons, šādos gadījumos iedzīvotāji tiek aicināti nekavējoties ziņot par bīstamām situācijām. “Ja tiek konstatēta bīstamība, jāzvana pašvaldības policijai pa tālruni 110 vai uz vienoto pašvaldības diennakts tālruni 8000 1201,” norāda Vilemsons.
Pašvaldībā arī uzsver, ka sabiedrisko ēku tehniskā uzraudzība jau vairākus gadus ir Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) pārziņā.
“Ja kāds šādos apstākļos gūst traumu, par notikušo ir atbildīgs ēkas īpašnieks vai apsaimniekotājs. Šajā gadījumā ēka nav pašvaldības pārziņā — par to jājautā Izglītības un zinātnes ministrijai vai Valsts nekustamajiem īpašumiem (VNĪ),” norāda Rīgas pašvaldība.