Krišjāna Valdemāra ielā noticis bīstams incidents – no ēkas nokritis apmetums
Runā Rīga
Šodien 15:57
"Par laimi apakšā nebija cilvēku!" Aculieciniekus Rīgā izbiedē no Rīgas valsts tehnikuma krītošs apmetums
Trešdienas pēcpusdienā Krišjāna Valdemāra ielā 1c notika bīstams incidents, kad no ēkas fasādes ar lielu blīkšķi nokrita apmetuma fragments. Laimīgas sakritības dēļ tieši tajā brīdī uz trotuāra neviena nebija, un gabals sašķīda uz gājēju ceļa, neskarot nevienu garāmgājēju.
Ēkā atrodas Rīgas valsts tehnikums, kura mājas lapā to norakstījusi kā "Vēsturisko galveno mācību ēku". Tomēr laika zobi šķiet nav saudzējuši šo skaisto namu, un tas kļūst arvien bīstamāks iedzīvotājiem.
Kā Jauns.lv pauž notikušā aculiecinieks, Rīgas valsts tehnikuma vadībai un atbildīgajām pašvaldības iestādēm būtu jāiesaista, lai nodrošinātu ēkas drošību.