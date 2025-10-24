Pie Dundagas pils notiek labiekārtošanas darbi
Dundagā tiek veikti dīķa labiekārtošanas darbi un atjaunots gājēju celiņš, kā arī sākta asfalta virskārtas atjaunošana ceļam „Būkalti-Izgāztuve-Ozoli”.
Dundagā notiek ilgi gaidītie dīķa sakopšanas un labiekārtošanas darbi, pateicoties akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” (LVM) iniciatīvai. Dīķis ir aizaudzis, un kļuvis teju jau purvains, tāpēc jau pavasarī tika spriests par dīķa sakārtošanas darbiem, kur aktīvi iesaistījās arī Dundagas iedzīvotāju padomes priekšsēdētājs Kārlis Kantsons, norādot, ka viena daļa dīķa ir arī pašvaldības īpašumā. Viņu, tāpat kā citus Dundagas iedzīvotājus satrauc arī pils parka sakopšana.
Pēc visu atbildīgo institūciju – vides aizsardzības organizāciju un Kultūras mantojuma pārvaldes dokumentu saskaņošanas, sakopšanas darbi uzsākās oktobra sākumā ar niedru pļaušanu, un turpināsies ar rakšanas darbiem un dīķa tīrīšanu.
Dundagā tiek atjaunots arī gājēju celiņš pie Pils ar skatu uz dīķi un slūžām. Pēc cenu aptaujas rezultātiem, tiesības darbus veikt ieguva SIA „Prestons” 4111,12 eiro apmērā, bez PVN. Tiks ieklāts bruģis, pēc tam tiks novietoti trīs atpūtas soliņi. Viens no soliņiem ar skatu uz dīķa pusi.
Savukārt, 21. oktobrī, uzsākās asfalta virskārtas atjaunošanas darbi 6 cm biezumā ceļam „Būkalti-Izgāztuve-Ozoli„ 600 m garumā. Darbus veic SIA „Talce” 36 316,40 eiro apmērā, bez PVN no autoceļu fonda līdzekļiem.